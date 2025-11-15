Buen Fin 2025: El ‘error de noviembre’ que 40% de mexicanos comete y daña sus finanzas personales

El Buen Fin es una oportunidad para comprar tus electrodomésticos en ofertas o promociones, pero considera tu capacidad de pago y no satures tu tarjeta de crédito. (Especial).

¿Ya ‘cazaste’ las mejores ofertas del Buen Fin 2025? Si tienes dudas sobre cómo gestionar los gastos de estas fechas, por ejemplo, qué conviene comprar a meses sin intereses, cómo tener finanzas personales sanas y no cometer errores de compra, estás en el lugar indicado.

Lo que debes hacer para no generar deudas prolongadas, es distinguir entre ofertas y promociones, además de identificar tu capacidad de pago con tu tarjeta de crédito.

La deuda prolongada es una tendencia del 2024 que amenaza con repetirse este año, destaca David García, CEO de Digitt, fintech mexicana.

“Las promociones pueden parecer una oportunidad, pero muchas personas no calculan su capacidad de pago antes de usar su tarjeta. En enero, descubren que los meses sin intereses se combinaron con otros compromisos y que solo pueden cubrir el mínimo”, explica.

El Buen Fin tiene el objetivo de fortalecer a la economía mexicana y el consumo, pero al mismo tiempo 'da la mano' a las personas con las ofertas que se ponen en marcha. (Cuartoscuro).

El especialista agrega que entonces el ‘crédito’ ya no es una herramienta que te ayude a obtener bienes y servicios, sino una deuda que creció de un momento a otro, como una bola de nieve.

Buen fin 2025: ¿Cuáles es el error que ‘poncha’ las finanzas personales de los mexicanos?

Digitt compartió el error que más cometen los mexicanos durante el Buen Fin, acción que podría llevarte al buró de crédito.

Luego de ‘dar rienda suelta’ a tu tarjeta de crédito, resulta que llega la fecha de corte y ¡oh sorpresa! Supera tu capacidad de pago, por lo que decides aplicar la de ‘pagar el mínimo’, una acción que parece inofensiva, pero no es así.

Los especialistas de Digitt indican que los intereses se acumulan sobre el saldo restante. Por ejemplo, lo que en un inicio costaba mil pesos, puede terminar valiendo el doble.

Este Buen Fin piénsalo dos veces si quieres dar el famoso 'tarjetazo' y saturarte de deudas que puedes arrastrar hasta 2026. (Cuartoscuro).

Buen Fin 2025: ¿Cómo recuperar el control de tus finanzas después del ‘tarjetazo’?

Si no tuviste presente tu capacidad de pago durante el Buen Fin 2025 y en diciembre optarás por el ‘pago mínimo’, aquí hay algunos consejos para recuperarte cuanto antes y no dañes tu historial crediticio.

Realiza un diagnóstico. Suma todas las mensualidades y revisa que no superen el 30 por ciento de tu ingreso mensual. Si el porcentaje es mayor, estás destinando demasiado al crédito y es momento de ajustar, aconseja Digitt.

Si tu deuda es muy grande, puedes financiar mejores formas de pago con la institución bancaria que te otorgó el crédito. (Cuartoscuro).