Con arreglos monumentales y un gallo gigante: Tumba de ‘El Mencho’ se llena de flores por su cumpleaños 60

Decenas de arreglos florales fueron colocados en la tumba de 'El Mencho' en Zapopan por lo que habría sido su cumpleaños número 60.

Decenas de arreglos florales llegaron este viernes al Recinto de la Paz, el cementerio privado ubicado en Zapopan, Jalisco, donde descansan los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien este 17 de julio habría cumplido 60 años.

Desde antes del mediodía comenzaron a arribar las ofrendas florales De acuerdo con los reportes, fueron colocados al menos 30 arreglos, entre ellos tres estructuras con forma de gallo, tres figuras de santos de aproximadamente dos metros de altura y un caballo de tamaño real, además de coronas elaboradas con rosas rojas y flores blancas.

Algunas de las piezas, que por su tamaño tuvieron que ser trasladadas con grúas, comenzaron a ingresar al panteón poco después de las 9:00 horas y continuaron llegando hasta alrededor de las 14:00 horas, una hora antes del cierre del cementerio.

Los gallos hacen referencia al sobrenombre con el que también era conocido Oseguera Cervantes, ‘El Señor de los Gallos’, mientras que otras ofrendas estuvieron dedicadas a San Judas Tadeo, de quién ‘El Mencho’ era devoto.

La tumba está identificada con el nombre de Rubén Oseguera Cervantes, las fechas 1966-2026 y una fotografía en la que aparece abrazando un gallo.

En la lápida puede leerse el mensaje: “Fuiste un gran hombre, el mejor padre, esposo, abuelo y hermano. Gracias por ser nuestra guía, nuestro héroe y sobre todo nuestro mejor amigo”, además de la frase: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. ¡Te amamos! Siempre estarás en nuestros corazones”.

Junto a su sepultura se encuentra la de Hugo César Macías Ureña, alias ‘El Tuli’, quien, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), murió el mismo 22 de febrero de este año en un operativo realizado en El Grullo. Su lápida también contiene mensajes de despedida firmados por su familia.

Así fue la vigilancia en la tumba de ‘El Mencho’

Durante gran parte de la jornada se registró la presencia de visitantes en el cementerio, mientras elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Zapopan realizaron recorridos de vigilancia en los alrededores.

Además, una patrulla de la Policía de Zapopan ingresó al panteón para labores de seguridad. En el transcurso de la tarde también llegó un músico, quien señaló que ofrecería una presentación dentro del recinto, aunque no precisó para qué familia.

El líder de Cartel de Jalisco Nueva Generación fue abatido por autoridades federales en Tapalpa el domingo 22 de febrero. (Fernando Carranza García)

El coordinador general estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, indicó que la administración del panteón permite el ingreso de personas que acuden a dejar arreglos florales y afirmó que no existen reportes de hechos delictivos relacionados con estas visitas.

El funcionario explicó que, al tratarse de un cementerio privado, cuenta con vigilancia propia, mientras que la seguridad en el exterior corresponde a la Policía Municipal de Zapopan.

Panteón ‘Recinto de la Paz’ en Zapopan atrae visitantes

Oseguera Cervantes fue abatido el pasado 22 de febrero tras recibir múltiples impactos de bala durante un operativo para su detención, en el cual participaron elementos de la Sedena en Tapalpa, Jalisco. Tras ser velado en Guadalajara, fue sepultado en el Recinto de la Paz, en Zapopan.

Desde entonces, la tumba ha sido visitada de manera recurrente.

De acuerdo con reportes previos, el 3 de marzo visitantes denunciaron la presencia de hombres armados que se fotografiaban junto a la lápida, mientras que el 2 de abril también se reportó la presencia de presuntos vigilantes o “halcones” en las inmediaciones del cementerio, aunque las autoridades señalaron que no se han confirmado esas versiones.

Con información de Zeta Tijuana y Proceso.