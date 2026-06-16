Por el puesto de ‘El Mencho’: ‘El Chapo Isidro’ se suma al CJNG y busca tomar el liderazgo

'El Chapo Isidro' está en la lista de narco terroristas de Estados Unidos.

Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, se sumó a las filas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuyo liderazgo estaría peleando, dijeron autoridades federales consultadas por este diario.

Lo anterior, tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder máximo del CJNG, el 22 de febrero pasado, en Tapalpa, Jalisco.

Recordaron la historia del capo, incluída su rivalidad con Joaquín ‘Chapo’ Gumán, líder del Cártel de Sinaloa, y la posterior alianza con los hijos de éste, ‘Los Chapitos’.

‘El Chapo Isidro’, de 44 años, es considerado uno de los principales productores en México de drogas sintéticas, incluído fentanilo, para su envío a Estados Unidos.

De hecho, en febrero pasado la Marina le dio un “golpe significativo” al desmantelar, en Durango, un de sus laboratorios clandestinos que le significó un quebranto por 4 mil 400 millones de pesos.

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’?

‘El Chapo Isidro’ perteneció al Cártel de Sinaloa y tras la separación de los Beltrán Leyva del grupo, en 2007, se quedó con ellos.

Ya como líder de los Beltrán Leyva, tras la detención y muerte de los hermanos, hizo alianza con Los Zetas, con los Carrillo Fuentes y posteriormente con el CJNG al cual se integró.

Según las autoridades mexicanas, el CJNG hizo alianza con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo este martes 16 de junio –durante la conferencia de la presidenta Sheinbaum–, que el CJNG financió y aportó sicarios a ‘Los Chapitos’.

Explicó, sin embargo, que la alianza que tuvieron los grupos criminales más poderosos de México concluyó tras el abatimiento del ‘Mencho’ en un operativo de las fuerzas federales.

Fue entonces que ‘El Chapo Isidro’ se decantó por el CJNG, según las autoridades federales quienes ya trabajan para desmantelar a la red criminal que encabeza este sujeto.

Captura de ‘El 24′, cercano al ‘Chapo Isidro’

El fin de semana pasado se detuvo a cuatro hombres identificados como operadores de Fausto Isidro, entre ellos Iván Raymundo Olivas Reyes, ‘El 24′.

Al anunciar la captura, las autoridades identificaron a ‘El 24′ como jefe de zona del CJNG en Sinaloa, y lo identificaron como “miembro de la facción del ‘Chapo Isidro’”.

Junto con dicha persona fueron detenidos Patricio Albarrán Patiño, ‘El Pato’; Esequiel Bueno Madero y Jorge Aruanjo Madriles. A dichas personas se les encontró en poder de armas y droga.

¿Qué acusaciones tiene ‘El Chapo Isidro’ en EU?

‘El Chapo Isidro’ está en la lista de narco terroristas que elaboraron las autoridades de Estados Unidos, quienes ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.

Tiene dos acusaciones pendientes una en la Corte de Distrito del Distrito Sur de California (19-CR-1272) y otra en la Corte de Distrito del Distrito de Columbia (12-116BAH).

En ellas se identifica al ‘Chapo Isidro’ como líder de su facción Beltran Leyva del Cártel de Sinaloa, y entre sus aliados se menciona a Pedro Inzunza Noriega, ‘Señor de la Silla’.

Éste último fue el primer mexicano extraditado a Estados Unidos, luego de que el presidente de ese país designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

‘El Chapo Isidro’ e Inzunza Noriega son mencionados en los expedientes criminales de Estados Unidos como “líderes clave de la Organización Beltrán Leyva, una facción poderosa y violenta del Cártel de Sinaloa que se cree es la mayor red de producción de fentanilo conocida en el mundo”.

Ahora, según las autoridades mexicanas, se habría sumado, junto con su gente al CJNG, donde estaría buscando un lugar preponderante de mando.

FICHA CHAPO ISIDRO

NOMBRE: Fausto Isidro Meza Flores

ALIAS: Chapo Isidro

FECHA DE NACIMIENTO: 19 JUNIO 1982

EDAD: 44 años

ORIGINARIO: Navojoa, Sonora.