La logística entra en modo predictivo

su estrategia tecnológica dependerá de la calidad de los datos.

Durante décadas, la logística se limitó a reaccionar ante los cambios del mercado. Hoy, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) redefine ese paradigma y ofrece la posibilidad de que las cadenas de suministro anticipen problemas antes de que ocurran.

Con amplia experiencia en el sector, Juan Carlos Aderman, Sr. vicepresidente de Transporte en DHL Supply Chain Latinoamérica, aseguró en entrevista que la capacidad predictiva se ha convertido en el principal diferenciador competitivo para las empresas logísticas que enfrentan volatilidad económica, tensiones geopolíticas, fenómenos climáticos y cambios constantes en los patrones de consumo.

“En estos momentos, la gran tendencia es la predicción. Las cadenas de suministro no solo deben reaccionar ante una interrupción, sino utilizar la información para anticipar escenarios y preparar respuestas antes de que sucedan”, afirmó.

Especialización de la IA logística

El directivo considera que el mercado está entrando a una nueva etapa, en donde la conversación ya no gira únicamente en torno a la adopción de inteligencia artificial, sino a su especialización.

“La IA evoluciona rápidamente dentro del sector logístico, convirtiéndose en el instrumento con mayor potencial para transformarlo, ya que puede analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones y generar modelos predictivos para tomar decisiones con mayor precisión”, indicó.

Explicó que la capacidad predictiva impacta directamente en eficiencia y costos: los algoritmos optimizan rutas, prevén congestionamientos, anticipan afectaciones climáticas, mejoran el uso de flotas y ajustan inventarios.

“Tecnologías como Data Lakes, visibilidad total y Digital Twins permiten simular escenarios —aumentos de demanda, interrupciones en transporte o cambios de mercado— y tomar decisiones basadas en datos, en lugar de improvisar en el momento”.

Para Aderman, la información es el activo más valioso, pues asegura que la IA tiene gran potencial; sin embargo, dependerá de la calidad y veracidad de los datos que reciba para tomar las mejores decisiones.

“Ello fortalecerá la resiliencia y competitividad, especialmente en México, donde el nearshoring abre nuevas oportunidades. Lo importante no es preocuparnos por los cambios externos, sino asegurar que nuestras cadenas tengan flexibilidad para adaptarse. Hoy la diferencia está en qué tan rápido podemos anticiparnos y actuar en consecuencia. Ahí la inteligencia artificial marcará la diferencia”, subrayó.

Juan Carlos Aderman, Sr. vicepresidente de Transporte en DHL Supply Chain Latinoamérica.

Sin embargo, advirtió que la oportunidad sólo podrá capitalizarse plenamente si las empresas desarrollan redes logísticas ágiles y resilientes capaces de adaptarse a cambios constantes en la demanda y en los flujos comerciales.

La información, el nuevo combustible de la logística

Para la empresa logística, el éxito de cualquier estrategia tecnológica depende de la calidad de los datos. De acuerdo con Aderman la integridad de la información es uno de los principales desafíos actuales para las cadenas de suministro.

“La clave es que la información sea correcta, limpia y verídica. Si los datos son incorrectos, las decisiones también lo serán”, sostuvo.

La visibilidad total de las operaciones se ha convertido en una exigencia tanto para los clientes como para los operadores logísticos. Desde el comercio electrónico hasta las operaciones industriales de gran escala, las empresas demandan información inmediata sobre la ubicación y condición de sus mercancías.

“Ya no existe una cadena logística sin información y sin comunicación. La visibilidad en tiempo real es indispensable para los clientes, pero también para que nosotros podamos reaccionar rápidamente ante cualquier contingencia”, agregó.

Infraestructura inteligente para mejorar costos

Uno de los principales beneficios de la digitalización es la optimización de costos operativos. DHL Supply Chain ha desarrollado modelos que integran información en tiempo real para maximizar la utilización de activos y mejorar la eficiencia del transporte.

Entre ellos destaca su estrategia denominada “red de redes”, que permite consolidar mercancías de distintos sectores productivos dentro de una misma operación logística, elevando la eficiencia de carga y reduciendo costos.

“Hoy podemos integrar en un mismo vehículo mercancías de sectores como tecnología, minería o automotriz durante la primera milla y posteriormente especializar la distribución en la última etapa. Eso mejora la utilización de los activos y genera eficiencias para nuestros clientes”, explicó.

La compañía también utiliza herramientas de análisis para diseñar rutas más seguras, reducir tiempos de tránsito y minimizar riesgos asociados a robos o interrupciones operativas.

Control Tower y una estrategia global

El mercado avanza hacia aplicaciones específicas de la IA: atención al cliente, análisis predictivo, monitoreo de mercancías sensibles o apoyo estratégico. En este contexto, Aderman destacó el ecosistema de Control Tower que DHL Supply Chain ha desarrollado en los últimos años, logrando rutas más seguras, reducción de tiempos de tránsito y mitigación de riesgos.

“Las Control Towers son centros de gestión logística que coordinan operaciones complejas mediante una base tecnológica común, con aplicaciones específicas según el sector. Las dedicadas al automotriz, consumo, farmacéutico y salud —esta última lanzada recientemente— responden a necesidades como sincronización de materiales, coordinación de proveedores, visibilidad y trazabilidad en tiempo real de los embarques, reforzando la atención personalizada en cada mercado”, explicó.

Resaltó que su valor radica en la flexibilidad y en el uso de IA para adaptarse rápidamente a los cambios, lo que resulta esencial para crear modelos predictivos y tomar decisiones inmediatas frente a contingencias.

Ésta y otras iniciativas forman parte de la estrategia global 2030 de la compañía, enfocada en acelerar el crecimiento mediante inversiones en inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y monitoreo avanzado.

El vicepresidente de Transporte en DHL Supply Chain Latinoamérica planteó que el futuro de la logística estará marcado por la anticipación.

“La resiliencia de las cadenas de suministro ya no depende únicamente de la infraestructura o la capacidad operativa. Hoy depende de qué tan rápido podemos anticipar los cambios y actuar en consecuencia. Ahí es donde la inteligencia artificial estará marcando la diferencia”, concluyó Juan Carlos Aderman.

Mediante Control Tower han logrado rutas más seguras, reducción de tiempos de tránsito y mitigación de riesgos.

Ventajas de Control Tower