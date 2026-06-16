Con la muerte de ‘El Mencho’ terminó la alianza con ‘Los Chapitos’: García Harfuch

Omar García Harfuch reconoció la alianza entre el CJNG y Los Chapitos, aunque habría terminado con la muerte de 'El Mencho'. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/DEA)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) financió y aportó sicarios a una facción de Los Chapitos, reconoció Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario explicó que la alianza entre dos de los grupos criminales más poderosos de México concluyó al mismo tiempo que Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, murió durante un operativo del Ejército en Jalisco el 22 de febrero.

“El vínculo más fuerte que teníamos detectado, en tiempo pasado porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto (‘El Mencho’) con una facción de Los Chapitos”, comentó durante la mañanera de este martes 16 de junio.

El pacto criminal incluía financiamiento y refuerzo de “personal en el sur de Sinaloa”, de acuerdo con García Harfuch. En su mayoría, los recursos eran proporcionados por el CJNG a Los Chapitos; sin embargo, aseguró que el panorama cambió.

“No, al momento, no tenemos ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos; a lo que me refiero es que no tenemos un indicio de que continúe”, concluyó.

Harfuch rechazó vínculos entre el CJNG y Los Chapitos en 2025

Menos de un año atrás, Omar García Harfuch rechazó que Los Chapitos y el CJNG sostuvieran una alianza, tal como lo había advertido la Administración de Control de Drogas (DEA) y la aparición de narcomantas que indicaban la presencia de presuntos miembros del cártel de las cuatro letras en Sinaloa.

“No ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales; lo que hubo en su momento fueron mantas donde decían que ya estaban reforzando y que había personal del Cártel Jalisco (Nueva Generación) en Sinaloa”, dijo en la mañanera del 27 de agosto.

En julio, reportes de medios de Sinaloa aseguraban que, tras la detención de sujetos, habrían sido asegurados varios chalecos tácticos con las siglas CJNG, lo que alimentó la idea de un posible acuerdo entre los grupos criminales.

En el informe ‘National Drug Threat Assessment 2025‘ publicado en mayo de 2025, la DEA advirtió que el CJNG se inclinaría al bando de Los Chapitos en medio de la disputa interna con Los Mayos, la otra facción del Cártel de Sinaloa, con la que se disputa el poder.

“Esto podría resultar en una interrupción significativa del equilibrio de poder criminal existente en México (...) y podría servir para aumentar el flujo de drogas hacia el norte”, señalaron las autoridades estadounidenses.

Pese a los indicios, García Harfuch sostuvo que no existía una alianza y ahora rectifica la versión oficial.