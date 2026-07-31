Con 3 mil elementos, 500 cámaras y zona para padres: Así es la seguridad en los conciertos de Harry Styles

Los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México se extienden hasta el 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Netflix/Cecilia L. García).

Ready, steady, go! Harry Styles está en la Ciudad de México y todo está listo para que el Estadio GNP Seguros se convierta en una fiesta con luces, mucho brillo y una enorme pasarela con la que se celebrará Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el lanzamiento más reciente del exintegrante de One Direction.

No solo porque las fans de Harry Styles llegaron desde la 1:00 de la tarde para ser las primeras en ingresar, sino porque en el Estadio GNP Seguros se desplegó un importante protocolo de seguridad que cuenta con miles de policías y cientos de cámaras.

“Cuando vienen a un concierto no ven, pero tenemos esta coordinación”, comentó Adampol Valdespino, gerente de seguridad de inmuebles Ocesa, durante un recorrido por las instalaciones del Estadio GNP Seguros previo al arranque de los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México.

¿Cuál es el protocolo de seguridad para los conciertos de Harry Styles?

Desde el Centro de Mando —un espacio donde se monitorea en tiempo real todo lo que sucede dentro y fuera del Estadio GNP Seguros y el Palacio de los Deportes— Adampol explicó que para las seis fechas habrá un despliegue de 3 mil policías.

“Aproximadamente son mil 800 elementos de seguridad para la parte interior del evento y más de mil 100 elementos en las periferias, lo que Seguridad Pública pone, de acuerdo con la ley de espectáculos públicos. Estamos hablando de 3 mil elementos de seguridad”, comparte.

La seguridad dentro del recinto corre a cargo de la Policía Bancaria Industrial, la cual es contratada para garantizar la protección de todas las personas que acuden a los conciertos en el Estadio GNP Seguros, que a partir de este viernes recibe al intérprete de ‘Watermelon Sugar’.

Durante el concierto de Harry Styles se desplegarán 3 mil elementos de seguridad. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

A la vigilancia que brindan los elementos de seguridad se suman todas las cámaras habilitadas dentro del inmueble, las cuales se dividen en tres categorías para monitorear todo lo que sucede en tiempo real:

Cámaras fijas: Se encuentran en un lugar fijo del recinto y operan todos los días.

Se encuentran en un lugar fijo del recinto y operan todos los días. Body Cam: Se colocan en el pecho de los oficiales y permiten acceder a puntos donde la conexión a internet llega a ser complicada.

Se colocan en el pecho de los oficiales y permiten acceder a puntos donde la conexión a internet llega a ser complicada. Cámaras temporales: Se instalan en lugares estratégicos dependiendo del evento.

Durante los shows que ofrecerá Harry Styles, las tres estarán activas: “En suma nos da aproximadamente 590 cámaras que se están usando para la operación y la observación de todo lo que está pasando”, comenta Adampol, quien añade que nueve personas se encargan de supervisar estas imágenes.

Además, se habilita la zona para padres durante el evento, la cual en esta ocasión se ubicará en las gradas 1 y 2, donde los cuidadores de menores de edad podrán sentarse a esperar.

¿Qué pasa si tiembla durante los conciertos de Harry Styles en CDMX?

En el Centro de Mando del Estadio GNP Seguros no solo se vigila lo que ocurre en tiempo real con los asistentes, también se mantienen al tanto de las condiciones meteorológicas y de movilidad de la Ciudad de México.

“Muchas veces, a lo mejor, si ustedes han venido a algún concierto que dice iniciar a las 9 de la noche y empieza a las 9:15, es porque las condiciones fuera del estadio, para llegar, son complicadas. Entonces hacemos ese lapso para que llegue la mayor cantidad de gente y no se pierdan el concierto”, comparte.

Pero eso no es todo. También cuentan con un sistema especial en caso de que se registre un sismo durante el concierto. Este se compone de dos alertas que ayudan a identificar el temblor y los posibles daños estructurales.

“Nosotros tenemos dos tipos de alerta sísmica, la que establece la ley de Protección Civil (...) y además, una que está conectada a las estructuras que nos da el tema de las vibraciones”, comenta. Si esta se activa, inicia una revisión del recinto.

“Entonces esta alerta lo que nos avisa es cuidado porque este sismo sí puede traer una afectación estructural. Para nosotros es una alerta muy alta de revisión de las estructuras”, comparte.

Es así que, además de activar los protocolos de Protección Civil en caso de sismo, los encargados del inmueble cuentan con un método para determinar si es seguro o no continuar con los eventos.

¿Cuáles son las medidas de sostenibilidad e inclusión?

Un amplio despliegue policial no es lo único que los asistentes a cualquiera de los conciertos de Harry Styles podrán encontrar. También se tomaron en cuenta factores como el cuidado del medio ambiente, por lo que se implementaron medidas de sostenibilidad.

Para ello, durante el concierto estará presente el equipo de Hagamos Composta, cuyos integrantes ayudarán con la recolección de los residuos orgánicos que generen los seis shows de Harry Styles.

“La idea es que cada vez menos residuos terminen en vertedero”, comparte Pamela Hernández, de Hagamos Composta. Además de esta medida, los fans pueden ingresar con botellas vacías y sin etiquetas para llenarlas con agua dentro del evento.

Durante el concierto de Harry Styles habrá zonas para personas con discapacidad. (Foto: Cortesía Netflix Press)

Además, Adampol explica que durante los eventos en el Estadio GNP Seguros la inclusión es importante, por lo cual se cuenta con dos áreas especiales para personas con discapacidad.

Estas abarcan desde personas en silla de ruedas o con muletas hasta fans sordos o embarazadas. En esta área habrá asientos, chalecos con vibraciones e intérpretes de lengua de señas.

Adampol añade que, en caso de haber comprado un boleto en cualquier otra zona, pero tener alguna discapacidad o estar embarazada, las personas pueden acceder a las áreas especiales, siempre y cuando haya cupo disponible.