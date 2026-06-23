Hijo de 9 años de Liam Payne ya puede disponer de los 29 mdd que le dejó su padre

Liam Payne falleció en octubre de 2024 después de caer desde el balcón de una habitación del hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires. [Fotografía. Shutterstock]

Este niño sí podrá comprar un terrenito a los 9 años. A casi dos años de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, ocurrida en Argentina, se dio a conocer que la herencia del cantante quedará completamente a nombre de su hijo.

Aunque el artista británico acumuló una fortuna multimillonaria gracias a la música, giras, contratos publicitarios y negocios personales, no dejó un testamento antes de fallecer. Esa situación obligó a que el proceso de sucesión se desarrollara bajo las normas establecidas por la legislación del Reino Unido.

Ahora, los registros presentados ante el Tribunal Superior británico confirmaron que el principal beneficiario será Bear Grey Payne, el hijo que Liam tuvo con la cantante Cheryl Tweedy, quien actualmente tiene 9 años.

¿Cuánto dinero heredará Bear, el hijo de Liam Payne?

De acuerdo con la información publicada por el diario Daily Mail, la fortuna neta de Liam Payne asciende a 21.8 millones de libras esterlinas, equivalentes a más de 29 millones de dólares.

La cantidad es menor que la que se había estimado inicialmente tras su fallecimiento. Según los reportes, esta diferencia podría explicarse por una nueva valoración de algunos bienes o por gastos asociados a la gestión de la herencia.

Debido a que Liam Payne murió sin dejar testamento y no estaba casado ni mantenía una unión civil reconocida legalmente, la ley británica determina que su único hijo es el heredero universal de todos sus bienes.

El Tribunal Superior autorizó, además, que parte de los recursos pueda utilizarse desde ahora para cubrir necesidades y beneficios de Bear. Sin embargo, la mayor parte del patrimonio permanecerá protegida en un fideicomiso hasta que alcance la mayoría de edad.

Mientras tanto, la madre, Cheryl Tweedy, y el abogado especializado en la industria musical, Richard Bray, permanecerán como administradores de la herencia y serán los responsables de supervisar el manejo de los recursos.

Hasta que el hijo de Liam Payne cumpla la mayoría de edad, la fortuna será administrada por la expareja del cantante Cheryl Tweedy (Nación321/Especial)

¿Qué bienes forman parte de la herencia del exintegrante de One Direction?

Además del dinero acumulado durante su carrera artística, la herencia incluye propiedades, inversiones y otros activos que Payne adquirió durante sus años de éxito, de acuerdo con la información publicada por el medio británico.

Uno de los bienes más valiosos es una residencia de cinco habitaciones ubicada en Chalfont St Giles, Buckinghamshire. El cantante compró la propiedad en 2021 por aproximadamente 4.1 millones de dólares, después de separarse de Cheryl, con el objetivo de vivir más cerca de su hijo.

La mansión cuenta con alberca de agua salada, cascadas, gimnasio, spa y canchas de tenis. Tras la muerte del artista, fue puesta a la venta durante varios meses, aunque posteriormente fue retirada del mercado.

Los documentos también señalan que la influencer Kate Cassidy, última pareja sentimental de Payne, no presentó reclamaciones sobre la herencia, pese a que algunas versiones indicaban que podía tener derecho a solicitar una parte del patrimonio por haber convivido con él antes de su fallecimiento.

¿Cómo murió Liam Payne en Argentina?

El excantante de One Direction, Liam Payne, falleció el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, después de caer desde el balcón de una habitación del hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires.

La autopsia a Liam Payne realizada por las autoridades argentinas determinó que la causa de muerte fue un politraumatismo provocado por múltiples lesiones sufridas durante la caída. Los informes forenses también indicaron que el cantante tenía alcohol y otras sustancias en su organismo al momento del accidente.

Las autoridades argentinas concluyeron que no existían pruebas de la participación directa de terceros en la caída. Los especialistas consideraron que Liam Payne pudo encontrarse en un estado de semiinconsciencia al momento del accidente.

El caso derivó en diversas investigaciones relacionadas con personas cercanas al artista y empleados del hotel. Algunas acusaciones fueron retiradas posteriormente, mientras que otros involucrados enfrentaron procesos por presunto suministro de drogas.

La muerte de Liam Payne no solo marcó el final de la carrera de una de las figuras más destacadas surgidas de One Direction, sino que también dio inicio a un proceso legal que ahora está cerca de concluir, tras confirmarse que su hijo Bear heredará toda su fortuna.