‘Me estoy recuperando’: Zayn Malik fue hospitalizado y cancela apariciones por lanzamiento de álbum

El británico Zayn Malik fue hospitalizado tras presentar un problema de salud no detallado y confirmó que está en recuperación.

El cantante británico lanzó un mensaje en sus redes sociales acompañado por una imagen desde una cama de hospital, la cual generó preocupación entre sus seguidores y coincide con una serie de cancelaciones en su agenda.

En la publicación, el artista aparece recostado con bata médica, equipo conectado al pecho y una cánula en el brazo. En el texto sobre la imagen, agradece el apoyo recibido y reconoce que no podrá cumplir con compromisos previstos en los próximos días.

Esto sabemos sobre la hospitalización de Mayn Malik

El exintegrante de One Direction explicó que atraviesa un proceso de recuperación que no estaba previsto. En su mensaje, señaló: “Ha sido una semana larga y aún me estoy recuperando, inesperadamente”.

El artista no ofreció detalles sobre el diagnóstico ni las causas de su ingreso, y hasta el momento no existe información pública adicional sobre su estado médico. Su equipo no ha ampliado la información ante solicitudes de información por parte de medios locales.

El ahora solista también expresó que no podrá ver a sus seguidores en los eventos programados: “Me duele mucho no poder verlos a todos esta semana”.

De acuerdo con el diariop británico The Sun, el artista ya había cancelado una aparición en Reino Unido relacionada con un evento de preguntas y respuestas y reproducción de su nuevo álbum en Kingston.

Previo a su ingreso, el propio Malik explicó en redes que no podría asistir debido a que se encontraba enfermo, al tiempo que su equipo trabajaba en reprogramar la actividad.

Entertainment Weekly reportó que otros eventos con fans también fueron cancelados tras la actualización de su estado de salud.

Entre los compromisos afectados hay encuentros promocionales en tiendas de música y apariciones públicas vinculadas al lanzamiento de su nuevo material.

“Gracias a todos por su amor y apoyo, ahora y siempre”, escribió el cantante.

También reconoció el trabajo del equipo hospitalario que lo atiende, incluyendo “médicos, enfermeras, cardiólogos, administración y todos los que han ayudado en el camino”. “Son todos unos genios”, expresó.

Zayn Malik comparte hospitalización (Foto: Captura de pantalla de Instagram).

Zayn Malik lanza su álbum ‘Konnakol’ entre la hospitalización

El ingreso hospitalario se produjo el mismo día en que el cantante lanzó su quinto álbum de estudio, llamado Konnakol.

El proyecto incluye sencillos previamente publicados como ‘Die For Me’ y forma parte de una nueva etapa en la carrera del artista. Sin embargo, la situación médica ha modificado su estrategia de contacto con fans y medios en el corto plazo.

Además, el cantante tenía previstas presentaciones y apariciones en televisión, incluyendo una participación programada en un programa nocturno en Estados Unidos, así como el arranque de una gira internacional en las próximas semanas, en la cual tiene previsto visitar Ciudad de México, Gudalajara y Monterrey en junio.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuándo será el regreso de Zayn a sus actividades, por lo que sus fans deberán estar al pendiente de sus canales oficiales.