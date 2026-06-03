Mundial estresa mercado laboral

A unos días del inicio de la Copa Mundial 2026, las empresas en México ajustaron su operación ante una proyección de la firma Kelly, la cual estima que la demanda de talento operativo y especializado podría incrementarse hasta un 80 por ciento e incluso duplicarse en periodos clave. Este repunte impactará principalmente a los sectores de logística, manufactura, centros de distribución y atención al cliente, planteando un desafío en un mercado laboral con más de 60 millones de personas ocupadas.

Ignacio Rojas, director de Operaciones de Kelly México, señaló que la justa deportiva representa una prueba de estrés para la capacidad instalada de las compañías, las cuales enfrentan retos en velocidad de contratación, especialización y disponibilidad inmediata.

El especialista explicó que el éxito dependerá de la flexibilidad y la eficiencia; actualmente, la optimización de tareas operativas ha permitido reducir procesos de cinco a solo dos horas, lo que equivale a un ahorro de tiempo del 60 por ciento y permite escalar la producción sin disparar los costos logísticos.

Analítica e IA en los seguros

Grupo Interesse, firma mexicana de consultoría en seguros corporativos fundada por José F. Torres, fortaleció su desarrollo tecnológico mediante el uso de analítica avanzada e inteligencia artificial para la identificación de riesgos y anticipación de siniestros. La compañía celebra su 25 aniversario con una estrategia de innovación que le ha permitido mantener un crecimiento cercano al 30 por ciento anual. Actualmente, la firma destina alrededor del 10 por ciento de su plantilla laboral al área tecnológica. Grupo Interesse registra una tasa de retención de clientes del 97.5 por ciento dentro de una cartera que ronda los mil clientes corporativos, administra a más de 500 mil asegurados en el rubro de gastos médicos y logró asegurar al 5 por ciento del parque vehicular nuevo durante el año 2025.

Debaten lealtad y confianza

Mapfre México, bajo el liderazgo de Alberto Berges, celebrará hoy la segunda edición de CX FRONTIER 2026 bajo el concepto “Confianza que inspira lealtad”, un encuentro orientado a debatir cómo la experiencia del cliente se ha consolidado como una decisión estratégica de negocio. El evento se llevará a cabo en la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, institución que participa como partner académico del foro para elevar la conversación empresarial.

La agenda del foro abordará cinco dimensiones críticas para el futuro corporativo: urgencia, estrategia, tecnología, liderazgo y lealtad. El diálogo intersectorial contará con la participación de directivos de firmas globales como Santander, Walmart, AWS, Mobility ADO, Siemens, 3M, Bayer, Oracle, Unilever, Viva Aerobús, NYVIA y FIFA. Con esta iniciativa, Mapfre busca posicionar la confianza como una ventaja competitiva clave y demostrar que la gestión de clientes conecta de forma directa el negocio con la tecnología, la cultura y el liderazgo.

Premio Nacional de Calidad

La Secretaría de Economía, por medio del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, entregó el Premio Nacional de Calidad (PNC) 2026, el máximo reconocimiento del Gobierno de México a las organizaciones que demuestran excelencia en gestión, innovación y competitividad. En esta edición, el comité evaluador priorizó la transformación digital, la sostenibilidad ambiental, la inclusión laboral y la capacidad de adaptación ante la incertidumbre global, posicionando a los ganadores como referentes para la industria nacional.

Entre las organizaciones galardonadas destacó Seamore, empresa mexicana líder en turismo experiencial, hospitalidad y gastronomía, reconocida por su modelo de gestión integral y su cultura de servicio. La compañía opera bajo un ecosistema de negocios complementarios que integra destinos de playa de nivel internacional, gastronomía de alta gama, experiencias enológicas y plataformas digitales innovadoras, consolidando su compromiso con el desarrollo sostenible.

Fé de erratas

El pasado 1 de junio informamos que la cadena de clubes deportivos Sport City anunció una inversión de 1,500 millones de pesos para los próximos cinco años. Por un error de edición, se mencionó que la firma contaba con 49 sucursales y que era dirigida por Gabriela Viera D Prado. La información correcta es que Sport City opera 25 sucursales en el país y su director general es Luis Miguel Rodríguez Penagos. Ofrecemos una sincera disculpa a las empresas y a nuestros lectores por las confusiones causadas.