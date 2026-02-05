Zayn anuncia conciertos en México: Fechas de preventa y cómo conseguir tu VIP Key

Otro exintegrante de One Direction viene a México: además de los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros (CDMX), el cantante británico Zayn Malik anunció varios shows en el país como parte de The Konnakol Tour, la gira solista más grande de su carrera, que recorrerá arenas y estadios de Europa y América en 2026.

El anuncio del excompañero de Harry Styles se dio a conocer tras la conclusión de su residencia en Las Vegas (Estados Unidos) y coincide con la confirmación de su quinto álbum de estudio, Konnakol, cuyo lanzamiento está programado para el 17 de abril.

Zayn en México 2026: Fechas y sedes confirmadas

México forma parte del tramo latinoamericano de la gira con tres conciertos programados para junio de 2026 en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial de Ticketmaster y Live Nation, Zayn conciertos México contempla las siguientes presentaciones:

14 de junio de 2026 , Monterrey, NL – Estadio Borregos – 8:00 p.m.

, Monterrey, NL – – 8:00 p.m. 17 de junio de 2026 , Tlajomulco de Zúñiga, JAL – Arena VFG – 9:00 p.m.

, Tlajomulco de Zúñiga, JAL – – 9:00 p.m. 20 de junio de 2026, Ciudad de México, CDMX – Estadio GNP Seguros – 9:00 p.m.

Estos conciertos forman parte de una gira de 31 fechas que iniciará el 12 de mayo de 2026 en Manchester, Reino Unido, y concluirá el 20 de noviembre en Miami, recorriendo ciudades como Londres, Los Ángeles, São Paulo y Buenos Aires.

Mapa de 'ZAYN: The Konnakol Tour' en el Estadio GNP Seguros'. (Foto: Ticketmaster).

¿Cuándo y dónde comprar boletos para los conciertos de Zayn en México?

Además de las fechas, ya se dieron a conocer los periodos de preventa, la venta general y el mecanismo de registro para la VIP Key, requisito para acceder a la preventa exclusiva del artista en Ticketmaster:

VIP Key Presale: martes 10 de febrero, 10:00 a.m.

Venta Beyond: martes 10 de febrero, 11:00 a.m.

Preventa Priority: miércoles 11 de febrero, 11:00 a.m.

Preventa Banamex: jueves 12 de febrero, 2:00 p.m.

Venta general: martes 13 de enero, 2:00 p.m.

ZAYN: The Konnakol Tour en el Estadio Borregos, Monterrey. (Foto: Ticketmaster).

El límite de compra será de ocho boletos por persona, y Ticketmaster advierte que las órdenes que excedan este número podrían ser canceladas sin previo aviso.

Además de los boletos estándar, The Konnakol Tour ofrecerá paquetes VIP, que pueden incluir boletos premium, acceso a lounge previo al concierto, póster autografiado y artículos conmemorativos. Los detalles completos están disponibles en vipnation.com.

¿Cómo registrarte para la preventa de Zayn en México?

Uno de los puntos centrales del anuncio es el acceso anticipado a boletos mediante la Zayn VIP Key, una llave digital gratuita que otorga un código único de preventa.

La preventa Zayn VIP Key comenzará el martes 10 de febrero de 2026, a las 10:00 a.m. (tiempo central de México).

Los usuarios que ya cuenten con la VIP Key recibirán automáticamente su código a través de la aplicación correspondiente. Para quienes aún no la tengan, el registro estará disponible hasta el domingo 8 de febrero a las 11:59 p.m. (EST).

El registro para la preventa Zayn VIP Key se realiza en línea y es gratuito. De acuerdo con la información difundida por el equipo del artista, los pasos son los siguientes:

Ingresar al enlace oficial: https://zaynvipkey.fan3.io/ Crear una cuenta con un correo electrónico. Verificar el correo electrónico. Seleccionar la ciudad de preferencia para el concierto. Ingresar la fecha de nacimiento. Guardar la VIP Key en el Wallet del dispositivo móvil.

Este código permitirá el acceso a la preventa antes de la salida de boletos para el público en general.

The Konnakol Tour y el nuevo álbum de Zayn

La gira acompaña el lanzamiento de Konnakol, el quinto álbum de estudio de Zayn, el primero desde Room Under the Stairs (2024). El propio artista confirmó el proyecto a través de sus redes sociales con el mensaje: “Ha llegado el momento de nuevo, he tenido la suerte de grabar mi quinto álbum de estudio… Mi nuevo álbum, KONNAKOL, sale el 17 de abril. ‘Die for Me’ sale este viernes”.

Según explicó en un comunicado retomado por Billboard, el título del álbum hace referencia al arte de la percusión vocal en la música carnática del sur de la India. En ese texto, Zayn señaló: “Desde que empecé a crear mi propia música, siempre me he inspirado en mi herencia; este álbum es un desarrollo de esa comprensión, sabiendo ahora más que nunca quién soy, de dónde vengo y adónde quiero llegar”.

El primer sencillo, “Die For Me”, se estrenará el 6 de febrero, previo al arranque de la preventa de la gira.

Zayn lanzó su álbum debut como solista, Mind of Mine, en 2016, que alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos y Reino Unido. Posteriormente publicó Icarus Falls (2018) y Nobody Is Listening (2021). En 2024 realizó su primera gira solista con 21 conciertos en Reino Unido y Norteamérica, y en 2025 concluyó una residencia en Las Vegas donde adelantó material de Konnakol.

El anuncio de la gira también ocurre en un contexto de actividad reciente de exintegrantes de One Direction, tras confirmarse el lanzamiento del próximo álbum de Harry Styles.

Con información de EFE