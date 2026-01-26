Precios oficiales de Harry Styles en México 2026: ¿Cuánto cuesta un boleto en el Estadio GNP?

Harry Styles confirmó su regreso a México como parte de su nueva gira mundial Together, Together, una residencia global que lo llevará por siete ciudades entre mayo y diciembre de 2026.

El anuncio llega en un momento clave en la carrera de Harry Styles, icono de la música, el cual está marcado por el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio. Mientras tanto, ya tenemos los precios oficiales de los boletos en México.

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en México?

De acuerdo con información difundida por Ocesa, Harry Styles ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México:

31 de julio de 2026

1 de agosto de 2026

Ambas presentaciones se realizarán en el Estadio GNP Seguros, recinto sede de giras internacionales de gran formato como los conciertos de BTS.

Estas fechas forman parte del tramo latinoamericano de la gira, que también contempla dos conciertos en São Paulo, Brasil, antes de continuar con la residencia en Estados Unidos.

Para los conciertos en México, la invitada especial será la cantautora británica Jorja Smith, quien abrirá ambos shows con un repertorio basado en soul, R&B y otros géneros alternativos.

Harry Styles lanza nuevo disco y nueva gira en 2026. (Prensa Ocesa / Johnny Dufort).

Precios oficiales de boletos para Harry Styles en CDMX

Los precios oficiales de los boletos para Harry Styles en México se dieron a conocer a partir de la preventa Beyond, con montos que ya incluyen cargos por servicio. Se trata de precios base, los cuales pueden variar en primeras filas o asientos ubicados en esquinas y orillas.

PIT: $6,547.25

$6,547.25 General A: $2,579.25

$2,579.25 General B: $2,579.25

$2,579.25 General C: $1,463.25

$1,463.25 GNP: $4,191.25

$4,191.25 Verde B: $3,987.25

$3,987.25 Naranja B: $2,827.25

$2,827.25 Verde C: $2,205.25

$2,205.25 Naranja C: $1,091.25

Según el mapa oficial, en el caso de las zonas PIT, se habilitaron cuatro áreas: Circle, Disco, Square y Kiss, todas en modalidad de pie. Las zonas General A, B y C también serán de acceso general sin asientos.

Las gradas estarán divididas en cinco secciones: GNP, Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C, además de una zona destinada a personas con discapacidad.

En tanto, los paquetes VIP tienen un precio de $5,562.75 a $15,546.00 pesos.

Mapa de Harry Styles en el Estadio GNP. (Foto: Ticketmaster).

Fechas de preventa y venta general en Ticketmaster

La venta de boletos para los conciertos de Harry Styles en México se realizará a través del sitio oficial de Ticketmaster, con un calendario escalonado que incluye distintas preventas y la venta general:

Venta Beyond: 26 de enero, 11:00 a.m. (solo para usuarios preferentes que recibieron un enlace de Banamex).

26 de enero, 11:00 a.m. (solo para usuarios preferentes que recibieron un enlace de Banamex). Preventa Priority: 27 de enero, 11:00 a.m. (para usuarios con código especial de Banamex).

27 de enero, 11:00 a.m. (para usuarios con código especial de Banamex). Preventa Banamex: 28 de enero, 11:00 a.m. (para usuarios de Banamex en general).

28 de enero, 11:00 a.m. (para usuarios de Banamex en general). Venta general: 29 de enero, 11:00 a.m. (para todo público).

Durante la preventa Banamex, los tarjetahabientes pueden diferir el pago a 3 meses sin intereses, aplicable a partir de compras mayores a $3,000 pesos.

Harry Styles comienza una gira mundial en 2026. (Foto: Prensa Ocesa).

El regreso de Harry Styles a la música

La gira Together, Together marca el regreso de Harry Styles a los escenarios con una residencia global en siete ciudades: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney. En total, el cantante ofrecerá 50 conciertos entre mayo y diciembre de 2026.

Entre los puntos destacados del tour se encuentran las 30 presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York, que serán sus únicas fechas en Estados Unidos, así como una residencia de seis noches en el Wembley Stadium de Londres.

El anuncio de la gira coincide con una nueva etapa discográfica. Harry Styles publicó el sencillo ‘Aperture’ el 22 de enero, primer adelanto de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss all the time. Disco, occasionally, cuyo lanzamiento está programado para el 6 de marzo de 2026.

El disco contará con 12 canciones y fue producido por su colaborador habitual, Kid Harpoon. Se trata de su primer álbum en casi cuatro años, después de Harry’s House (2022), trabajo que le valió tres premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum del Año, reconocimiento que también obtuvo en los Brit Awards.

Con información de EFE.