¡Revolución ARMY! Profeco va contra revendedores de boletos de BTS: Alista sanciones de hasta 4 mdp

La venta de boletos de BTS en México causó la intervención de Profeco. (Fotos: Viagogo / Profeco / IA Gemini).

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México detonó una respuesta inédita de las autoridades federales: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició procedimientos legales y prepara sanciones que podrían alcanzar más de 4 millones de pesos contra plataformas de reventa, además de una investigación formal contra la boletera responsable de la comercialización de las entradas.

Además, el caso escaló al más alto nivel político: la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta diplomática a Kim Min-seok, primer ministro de Corea del Sur, para pedir que el grupo surcoreano ofrezca más conciertos en México, ante una demanda que superó por mucho la oferta disponible.

Profeco detecta irregularidades en la venta de boletos de BTS

En la conferencia Mañanera de Sheinbaum del 26 de enero, Iván Escalante, titular de Profeco, detalló que las inconformidades comenzaron antes del inicio formal de la venta de boletos de BTS, banda que tiene programados tres shows en el Estadio GNP de la Ciudad de México (7, 9 y 10 de mayo de 2026).

Ante ese panorama, Profeco exhortó a Ocesa a informar con anticipación el costo total y la localización exacta de cada boleto, una exigencia que, según la autoridad, no se cumplió de manera clara durante el proceso de preventa y venta general.

BTS dará tres conciertos en el Estadio GNP. (Foto: www.ticketmaster.com.mx).

Durante el periodo de venta, la Profeco desplegó visitas de verificación e instaló ocho módulos de atención en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros, el Palacio de los Deportes y diversos puntos de venta en centros comerciales.

Estas acciones se realizaron en un contexto marcado por denuncias de fans que señalaron que boletos habrían sido vendidos a revendedores en taquillas físicas, pese a que la venta estaba anunciada como exclusivamente en línea. No se comprobó que fuera así durante las visitas.

Tras la venta, Profeco confirmó el inicio de un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, debido a la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores.

Los boletos para los tres conciertos de BTS en México se agotaron en menos de una hora. (Foto: EFE/ Ocesa).

Profeco investiga a reventa de BTS en México

Además, Escalante prevé sanciones por la reventa de boletos de BTS, la cual alcanzó precios de hasta 190 mil pesos por entrada a los pocos minutos de iniciada la venta oficial.

Así que ahora Profeco va contra plataformas como Stubhub y Viagogo, al considerar que incurrieron en prácticas abusivas y desleales.

““La reventa está regulada en legislaciones locales, no tenemos un marco sobre reventa específicamente, pero la ley sí determina cuando hay abuso en contra de los consumidores, que es lo que nosotros consideramos que hacen estas plataformas. Vamos a buscarlas y a notificarlas, operan en México, es por abuso a los precios por lo que se les va a imponer la multa”, señaló el funcionario.

Sobre el monto de las sanciones, el titular de Profeco precisó: “Se está haciendo el cálculo, de acuerdo a las comunicaciones que nos están llegando y lo que estamos leyendo en redes sociales, pero es una multa que puede llegar a los más de 4 millones de pesos”.

Entre los criterios para determinar la sanción se consideran la gravedad de la infracción, los daños causados, la reincidencia, la capacidad económica del infractor y la intención o negligencia.

Profeco alista nuevos lineamientos para regular la venta de boletos de conciertos en México

En paralelo, Profeco trabaja en la elaboración de lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos en México.

Entre las medidas anunciadas se incluyen:

Descripción clara del lugar, fechas y horarios del evento.

del evento. Publicación, al menos 24 horas antes de la primera venta , del mapa del recinto con precios exactos , no rangos.

, del mapa del recinto con , no rangos. Especificación del costo total del boleto, incluyendo todos los cargos.

“La publicación exacta de estos precios 24 horas antes ataca el fenómeno de los precios dinámicos, ya sabes cuánto van a costar”, subrayó Escalante. “La ley es muy clara y establece que los precios finales son los que tienen que estar publicados”.

Al respecto, Ticketmaster ha insistido previamente que los precios dinámicos no existen en México.

Además, la institución habilitó un nuevo canal de comunicación para atender el tema de los conciertos y espectáculos: conciertos@profeco.gob.mx

Profeco alista nuevos lineamientos para conciertos en México. (Foto: Captura de pantalla).

La demanda histórica de boletos de BTS en México

La intervención de Profeco ocurre en medio de una demanda histórica. De acuerdo con un comunicado de Ocesa, durante la venta general 1.1 millones de personas se formaron en la fila virtual considerando las tres fechas, y la totalidad del inventario disponible se agotó en apenas 37 minutos.

En total, había 150 mil boletos disponibles para los conciertos en la capital del país. La preventa exclusiva para fans también se agotó en menos de una hora.

La alta demanda no solo fue local. Personas de más de 1,300 ciudades del mundo intentaron comprar boletos, con interés destacado desde Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, así como desde Lima, Santiago, Bogotá, California y Texas.

La banda de pop coreana BTS regresa a los escenarios tras una pausa de casi 4 años. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Sheinbaum envía carta al presidente de Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en la conferencia que hubo desbalance entre oferta y demanda: “Van a ser en mayo los conciertos. Y quieren comprarlo cerca de 1 millón de jóvenes y solo hay 150,000 boletos”.

Tras dialogar con Alejandro Soberón, responsable de OCESA, y recibir la confirmación de que no había más fechas previstas, decidió escalar el tema al ámbito diplomático.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, afirmó.“Es por los jóvenes y las jóvenes de México. Esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo”.

La mandataria añadió que también se analizan alternativas como la instalación de pantallas para ampliar el acceso del público.

Con información de EFE.