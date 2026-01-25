Muere Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio: ‘Hoy perdí otro amigo’, confirma Jorge Falcón

Gabriel Garzón fue una de las voces de Topo Gigio. (Fotos: Cuartoscuro.com / Instagram / @jojojorgefalconoficial).

El comediante Jorge Falcón anunció esta tarde el fallecimiento de Gabriel Garzón, actor de doblaje reconocido por ser la voz de Topo Gigio.

“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo”, escribió Jorge Falcón en una publicación de Instagram donde etiquetó al afamado intérprete.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre la causa del fallecimiento.

Topo Gigio es una de las voces más recordadas de la televisión infantil. FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

¿Quién fue Gabriel Garzón, la voz de Topo Gigio?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México, desarrolló una amplia carrera en el medio artístico como actor de doblaje, comediante, locutor, escritor, productor y, principalmente, titiritero.

Es recordado con cariño por el público mexicano debido a que desde 1994 fue la voz oficial de Topo Gigio, ratoncito italiano de la televisión infantil que incluso salió en las transmisiones televisivas durante el Mundial de 2006.

Según relató el intérprete a Canal Once, el productor Javier Toledo le ofreció hacer el papel porque Peppino Mazzullo, la voz original, ya no quiso hacerla después de que vivió el terremoto de 1985 en México.

Inició su carrera en Una sonrisa con Cepillín y posteriormente salió en La casa de la risa y El espacio del tío Gamboín; asimismo colaboró con la productora Silvia Roche, la creadora de Burbujas y otros programas infantiles.

Jorge Falcón anunció la muerte de su amigo. Gabriel Garzón Lozano. (Foto: Captura de pantalla).

Los problemas de salud de Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio

En diciembre de 2025, Jorge Falcón y otros colegas anunciaron en redes sociales que Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesitaba donadores de sangre: “los que puedan apoyarnos, se los agradecemos de todo corazón”, se leía en la publicación difundida en ese momento.

El mensaje fue publicado el 9 de diciembre, sin que se detallara públicamente cuál era la condición médica específica que lo llevó a requerir una transfusión.

Los problemas de salud de Gabriel Garzón no eran desconocidos para el público. En diversas entrevistas, el actor había relatado que en 2016 sufrió un accidente laboral cuando una máquina xerográfica cayó sobre una de sus piernas. Como consecuencia, fue sometido a 11 cirugías y, finalmente, la amputación de su extremidad.

Para costear sus gastos, Gabriel Garzón impulsó un proyecto de comedia titulado el Pata… tón. En 2019, finalmente pudo conseguir una prótesis, la cual financió Jorge Falcón.