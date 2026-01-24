Cha Eun-Woo, actor de ‘Belleza Verdadera’ e integrante de Astro, enfrenta problemas con la ley: Esto sabemos

Cha Eun-Woo, integrante de la agrupación ASTRO, es investigado por autoridades surcoreanas luego de que encontraron irregularidades en documentos analizados por una auditoría realizada en 2025.

El actor de series coreanas, como Belleza verdadera, está en conflictos con la ley, quien lo acusa de una presunta evasión fiscal relacionada con un negocio que hizo junto a su mamá.

El Idol del K-Pop tuvo problemas luego de que se difundiera la acusación en su contra porque una empresa de publicidad que trabajaba con él en la promoción de su imagen.

¿De qué acusan a Cha Eun-Woo?

De acuerdo con información compartida por medios surcoreanos, entre ellos The Korea Herald, la Oficina Regional de Seúl del Servicio Nacional de Impuestos comenzó con una investigación en contra del integrante de la banda de K-Pop por no pagar sus impuestos correctamente.

Esto porque a principios de 2023 las autoridades detectaron algunas anomalías relacionadas con una empresa que pertenece al Idol y a su mamá.

Y tras dos años de investigación, se determinó que el negocio familiar (un restaurante que vendía platillos principalmente con carne de anguila) funcionaba como una especie de “empresa fantasma” mediante la cual, presuntamente, se utilizaba para evadir ilegalmente el pago de impuestos.

La cifra por la que se le acusa a Cha Eun-Woo es por aproximadamente 20 mil millones de wones (13,6 millones de dólares) en impuestos sobre la renta (ISR en México).

Diferentes empresas que trabajaron en la promoción de Cha Eun-Woo como actor de K-dramas y como cantante de K-pop comenzaron a quitar la publicidad del Idol sin esperar a si es declarado culpable o no.

Cha Eun-Woo negó las acusaciones de fraude fiscal y, según The Korea Herald, presentó una apelación para impugnar la evaluación y auditoría que se le realizó.

La empresa Fantagio Entertainment, quien representa al intérprete de ‘Love so fain’, aseguró que el artista pagaría lo que “debe pagar” en caso de que se confirme su actividad ilícita.

“Este asunto no ha sido finalizado ni confirmado oficialmente, explicaremos activamente nuestra postura mediante los procedimientos legales y cooperaremos plenamente en el proceso (...) Cha Eun-Woo seguirá cumpliendo fielmente con sus obligaciones fiscales y legales como ciudadano”, se lee en un comunicado.

Cabe destacar que la investigación en su contra ocurrió poco después de que el cantante se enlistó en el Ejército de Corea del Sur para realizar su servicio militar obligatorio.

¿En qué k-dramas y películas sale Cha Eun-Woo?

Cha Eun-Woo tiene experiencia dentro de las películas y las series, llamadas k-dramas, y algunas de ellas tuvieron una gran popularidad.

Como ejemplo tenemos Belleza verdadera (True Beauty) que duró de 2020 a 2021 y en la cual interpretó a Lee Su-ho, un estudiante ejemplar, que se enamora de una joven con muchas inseguridades.

El resto de proyectos cinematográficos y televisivos en los que estuvo el integrante de Astro son los siguientes: