Julio Iglesias expone conversaciones contra denuncias por presunto acoso: ‘Hay un límite’

Julio Iglesias compartió supuestas conversaciones en aplicaciones digitales con las mujeres que lo señalaron por abuso. (Foto: EFE)

Julio Iglesias expuso las conversaciones que presuntamente tuvo con las dos mujeres que lo señalan por cometer abuso en su contra y aseguró que “usan mentiras como armas”.

El intérprete de ‘Con la misma piedra’ es acusado por su supuesta responsabilidad en delitos de índole sexual en contra de dos personas que trabajaron para él en sus propiedades en República Dominicana, Bahamas y España.

Julio Iglesias negó las acusaciones de abuso, y acto seguido la fiscalía no le concedió el acceso al contenido de la investigación y por ello compartió un comunicado donde se quejó de la situación y aseguró que solo así “ejerce su derecho de defensa”.

“Ante la negativa de la Fiscalía de España de proporcionarme acceso a la denuncia, me obligó a pronunciarme públicamente, es el único medio que me permite ejercer mi derecho y dejar constancia de la falsedad de los hechos”, compartió el cantante Julio Iglesias en una historia temporal compartida en su Instagram.

El comunicado que compartió Julio Iglesias antes de exponer las presuntas conversaciones con las personas que lo acusan de abuso. (Foto Captura)

De acuerdo con el artista Julio Iglesias, denunciado por acoso, las mujeres que lo señalan tuvieron conversaciones con él que supuestamente demuestran que lo dicho por ellas “carece de veracidad”.

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar, todo tiene un límite y es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”.

Posterior a su comunicado, el papá de Enrique Iglesias compartió los supuestos mensajes de sus trabajadoras donde agradecen el trato, le desean buenas noches y están al pendiente de él.

Fiscalía niega petición de Julio Iglesias para acceder a la demanda

La Fiscalía Nacional de España rechazó la solicitud presentada por el abogado de Julio Iglesias para que el cantante pueda personarse (acceder) en la investigación abierta en su contra y acceder al contenido íntegro de la denuncia por presuntos delitos sexuales.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso la agencia EFE, el Ministerio Público considera prematuro aceptar esa petición. El procedimiento se centra en una denuncia que señala un supuesto acoso y agresión sexual ocurridos en 2021, hechos que habrían tenido lugar en República Dominicana y Bahamas, y que involucran a dos empleadas.

El abogado defensor del artista, José Antonio Choclán, solicitó el archivo de las diligencias pre procesales abiertas por la Fiscalía, las cuales se mantienen bajo carácter secreto, además de reclamar acceso directo a la investigación.

La Fiscalía aclaró que ese escenario solo sería posible si se determina la competencia del tribunal y si el cantante adquiere formalmente la condición de investigado, algo que aún no se encuentra en discusión.

La defensa de Julio Iglesias argumenta que busca personarse incluso antes de que exista un procedimiento judicial formal, con el objetivo de participar en las diligencias que pudieran practicarse.

Los hechos denunciados en contra de Julio Iglesias afectan a una exempleada del hogar y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para demostrar que el artista es culpable de agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones.