Las Pandora defienden a Julio Iglesias tras denuncias por acoso: ‘Las mujeres estamos locas, es un señorón’

Tras ‘destapar’ dos denuncias contra Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual ocurridos en 2021, las hermanas Isabel y Mayte Lascuráin, integrantes del grupo Pandora, reaccionaron a la noticia y defendieron al cantante.

Aunque el mismo Julio Iglesias niega acusaciones en su contra, las hermanas dieron su testimonio sobre el comportamiento que el cantante español tuvo con ellas, a las que nunca agredió, según señalaron.

Incluso, pidieron a las autoridades encargadas del caso neutralidad e investigación a fondo, pues era posible que las acusaciones sean falsas, a su juicio.

Denuncias contra Julio Iglesias: La opinión de Isabel y Mayte Lascuráin

Las cantantes de Pandora fueron abordadas por la prensa en el aeropuerto y, además de cuestionarlas por temas relacionados con su trabajo, también les preguntaron su opinión sobre las presuntas agresiones de Julio Iglesias.

Ambas se mostraron sorprendidas, pues de acuerdo con su experiencia, el intérprete de ‘Me va, me va’ nunca se portó indebidamente con ellas o les hizo alguna insinuación, aunque también se lo atribuyen a la forma en que ellas se desenvuelven en el medio.

“Nosotras lo conocimos; no bien, pero lo conocimos. Un señorón (…) estuvimos con él dos o tres veces y un señorón, muy divertido”, menciona Isabel. “Creo que hemos sido siempre estas mujeres fresillas que no se les ocurre (tocar sin su consentimiento). Como, ‘ay, a las Pandoras no hay que agarrarles las pompas porque son muy fresitas’“”, agrega Mayte.

Pandora piden investigar bien caso de Julio Iglesias

Además de defender a Julio Iglesias, pidieron que las acusaciones contra el cantante se investiguen a fondo, pues es posible que los testimonios de las víctimas sean falsos.

“Habría que averiguar muy bien, porque luego las mujeres estamos muy locas, ya estamos diciendo cosas que no son y eso está muy grave”, agrega Mayte Lascuráin. “Ni idea (de la veracidad de la denuncia) porque a mí no me agarraron las (pompis)”, señala Isabel.

Julio Iglesias fue acusado de presunto acoso sexual. (Foto: EFE / Pexels)

Ambas cantantes y hermanas coinciden en que se debe averiguar bien antes de hacer algún juicio o señalamiento contra Julio Iglesias, motivo de memes cada séptimo mes del año.

Pandora opina sobre acusaciones falsas de acoso contra los hombres

Fuera del caso de Iglesias y sus denuncias provenientes de extrabajadoras, las intérpretes de ‘Cómo te va, mi amor’ explican que, en la actualidad, el contexto sobre denuncias falsas de acoso y abuso contra hombres crecieron, por lo que ‘enfrentan’ un momento complicado como género.

“Ahorita los hombres yo creo que están pasando una época muy seria, la verdad, y muy delicada, porque los pobres de veras no pueden rozar de casualidad (a una mujer), ya tienen que ir con las manos arriba”, agrega Mayte a su opinión.

En cuanto a Isabel, comenta que ella lo ve en su hijo de 24 años, quien le comenta algunas situaciones en las que se llegó a sentir intimidado por otras jóvenes. “Los amenazan de ‘Ah, no, pues voy a decir que me agarraste la nalga, que me intentaste agarrar una chichi’. Entonces hay que tener mucho cuidado”, señala la integrante de Pandora.

¿Qué pasó con Julio Iglesias y de qué lo acusan?

El cantante español Julio Iglesias fue denunciado por dos de sus antiguas trabajadoras por conductas indebidas mientras ellas trabajaban con el intérprete de ´Me olvido de vivir’.

Las denuncias indican que los hechos habrían ocurrido en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España, y señalan presuntas agresiones sexuales y abusos laborales. A raíz de ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación y tomará declaración a las denunciantes en calidad de testigos protegidas.

Julio Iglesias contrató al abogado José Antonio Choclán para enfrentar el proceso legal. Las extrabajadoras han entregado diversos elementos probatorios y el caso continúa en fase de investigación, de acuerdo con la información difundida hasta el momento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista afirmó que nunca ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer, y expresó que atraviesa un momento difícil a nivel personal.