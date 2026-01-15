‘Tienes suerte, Andrea’: Pepillo Origel reacciona a romance de su sobrino Luis Carlos con Legarreta

Este chisme seguro le habría gustado en La Oreja: Juan José 'Pepillo’ Origel se mostró feliz con la relación de su sobrino Luis Carlos con Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy.

Luego de que Andrea Legarreta confirmó una nueva relación con el coach fitness que colabora en matutino de Televisa, el periodista de espectáculos abordó el tema a través de un video publicado en Instagram.

Desde España, Pepillo Origel explicó: “Ya se desató la noticia de que mi querida Andrea Legarreta está enamorada. Todo el mundo anda en el escándalo. ¿De quién está enamorada Andrea Legarreta? Pues nada más y nada menos que de un sobrino mío, es mi ahijado aparte: Luis Carlos Origel Esquerra”.

Andrea Legarreta comenzó una nueva relación tras la ruptura con Erik Rubín. (Foto: Cuartoscuro.com / Edición IA Gemini).

Se traa del hijo de su hermano Luis Carlos y de Monse Esquerra, el único sobrino que lleva Origel como primer apellido dentro de su familia.

Pepillo explicó que Luis Carlos le comunicó la noticia: “Cuando me habló mi sobrino para darme la noticia, dije yo ‘ay, pues bueno’. Yo como que ya me lo sospechaba, pero si él no me decía nada, yo no decía nada. Como ya me dijo, entonces ya puedo decir que tengo una sobrina: mi sobrina Andrea Legarreta. La quiero mucho".

Pepillo Origel tiene una buena relación con Andrea Legarreta

Durante el video, Pepillo Origel habló de la cercanía que mantiene con Andrea Legarreta desde hace varios años: “Conozco a su familia. Conocí a su madre, Chabelita hermosa, una mujer encantadora; su papá, mi tocayo, un señorón también”.

El periodista destacó que siempre identificó a la familia de Andrea Legarreta como “muy integrada”, de esas “familias tradicionales, muy unidas”.

El presentador añadió que la relación fue bien recibida dentro de su entorno familiar: “Estamos muy contentos, la verdad. No he hablado con mi hermano, apenas voy a hablar hoy para ver mi hermano qué dice. A todos les cae muy bien Andrea. Tienes suerte, Andrea. Tienes suerte porque te queremos y porque nos caes de poca".

Para el exconductor de Ventaneando, las decisiones personales de sus sobrinos son respetables: “Yo no me meto con nadie, con los sobrinos no me meto, porque ya están bastante grandecitos para que hagan su vida. Yo lo único que le deseo a Luis Carlos, a mi ahijado, es que sea feliz”.

Origel describió a Luis Carlos como un “muchacho trabajador e inteligente” que estudió una carrera en San Francisco, California, a quien le gustó el tema del ejercicio, “cosa que a mí no se me dio, ¿verdad?“.

”Lo felicito y les deseo lo mejor a los dos. Ojalá y esto perdure. Uno nunca sabe, pero yo de corazón les deseo a los dos que sean felices. Los quiero mucho y que dios los bendiga", reiteró.

Andrea Legarreta respondió al video en un comentario de Instagram: “¡Mi Pepillo hermoso! Gracias por tus buenos deseos. Tú y tu familia son hermosos, una hermosa familia. Gracias por tu cariño hacia mi familia también. ¡Te amo y a Luis Carlos TANTO! Un día a la vez! Feliz e ilusionada. Se trata de vivir bonito".

La historia de amor de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

La relación de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se construyó a partir de una amistad de varios años. Ambos se conocen desde hace casi una década, cuando él comenzó a colaborar en el programa Hoy y participó en proyectos relacionados con Commando Studio, la cadena de gimnasios fundada por ella y su exesposo Erik Rubín.

En entrevista con Televisa Espectáculos, la conductora explicó que el vínculo se fortaleció con el tiempo: “Hemos sido amigos durante muchos años y he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida (...) De pronto, algo se movió ahí y estoy muy feliz (…) la vida te sorprende y estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”.

Andrea Legarreta tuvo dos hijas con Erik Rubín. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Los rumores sobre una relación comenzaron en octubre del año pasado, cuando Andrea Legarreta asistió acompañada de Luis Carlos Origel a la boda de Andrea González Carrillo, hija de la escritora Martha Carrillo, celebrada en Tepoztlán. A partir de ese evento, ambos aparecieron juntos en distintos espacios públicos y conciertos, como los de Alejandro Fernández y Bad Bunny, lo que incrementó la atención mediática.

Las versiones aumentaron tras la aparición de Origel como invitado en una dinámica del programa Hoy el 13 de enero, donde hizo equipo con Legarreta. Al final del segmento, comentarios de otros conductores aludieron al “amor” y a que “ella ya ganó”.

Posteriormente, Andrea Legarreta compartió una publicación en Instagram en la que etiquetó a Luis Carlos Origel, acompañada de un poema alusivo al encuentro con una persona especial.



