¿Quién es Luis Carlos Origel, el coach fitness y sobrino de ‘Pepillo’ vinculado con Andrea Legarreta?

¿Hay nuevo romance en puerta? Los rumores de que Andrea Legarreta, conductora de Hoy, se dio una oportunidad en el amor, son más fuertes después de aparecer junto a Luis Carlos Origel, sobrino de ‘Pepillo’.

En los últimos meses hicieron un par de apariciones juntos durante eventos como el show de Alejandro Fernandez y uno de los conciertos de Bad Bunny, aunque las especulaciones de un nuevo amor en puerta crecieron en los últimos días.

Esto, gracias a una aparición de Origel en Hoy, programa en el que es colaborador frecuente, donde hubo algunos comentarios que elevaron la expectativa del público.

Así fue la aparición de Luis Carlos Origel en ‘Hoy’

Durante la emisión del programa Hoy del martes 13 de enero, Luis Carlos Origel apareció como invitado en una dinámica donde hizo equipo con Andrea Legarreta; Galilea Montijo y Martha Figueroa también eran del team.

Aunque perdieron la dinámica con el otro equipo, al final su amiga, Galilea Montijo, señaló a Legarreta y gritó ‘ella ya ganó’, lo que motivó a los demás a corear la frase; al final Raúl Araiza les puso algo en las manos y se le escucha decir algo de ‘amor’.

Además, en el clip que subió el programa sobre la dinámica, se refieren a Andrea como “la GRAN ganadora”, aumentando las especulaciones.

Andrea Legarreta etiqueta a Luis Carlos Origel en publicación

Tras la aparición de Origel en Hoy que elevó los comentarios en redes sociales sobre una posible relación, la mamá de Mía Rubín compartió una imagen en Instagram en la que etiquetó al joven deportista.

Dicha publicación es un poema escrito por Estefanía Mitre y atribuido a Frida Kahlo, en el que se refieren a encontrar una persona especial en el ámbito romántico, lo que muchos tomaron como ‘confirmación’ del presunto romance.

“Mereces un amor que te quiera despeinada, con todo y las razones que te levantan de prisa, con todo y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que mira tus ojos, y que no se aburra nunca de leer tus expresiones…” es un fragmento del poema.

Publicación de Andrea Legarreta en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel es un atleta y coach fitness, sobrino del reconocido periodista de espectáculos Juan José ‘Pepillo’ Origel, quien comenzó una trayectoria alejado de los reflectores.

Con una sólida formación académica, Luis Carlos realizó estudios en España, donde se especializó en Políticas Públicas en Servicios de Inteligencia y Administración de Negocios.

Durante su estancia en Europa y Estados Unidos, también persiguió una carrera en el futbol profesional, jugando para diversos equipos. Fue precisamente la disciplina y el rigor del entrenamiento de alto rendimiento lo que eventualmente lo llevó a descubrir su verdadera vocación: el bienestar físico y la motivación personal.

El salto a los medios y su faceta como coach

Su llegada a la televisión mexicana fue gracias a su perfil de experto en salud y formación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, mismo que lo llevó a colaborar en el programa matutino Hoy, donde lidera la sección “La rutina de hoy”.

Además de su presencia en pantalla, es una figura clave en el mundo del entrenamiento funcional en México. Desde hace varios años, se desempeña como instructor de alto nivel y ha colaborado estrechamente con Commando, la cadena de gimnasios fundada por Legarreta y Erik Rubín.

Actualmente, se posiciona como uno de los influencers de bienestar más influyentes, combinando su faceta de creador de contenido con su rol como embajador de marcas deportivas internacionales.

El vínculo con Andrea Legarreta: De la amistad a la especulación

La relación entre ambos comenzó de forma fortuita hace unos ocho años, tras un encuentro casual en un centro comercial, según contó él mismo en una entrevista con TV Notas en 2018.

Aunque el vínculo inició como una colaboración profesional y una amistad cercana (que incluso incluía la convivencia con la expareja de la conductora), las apariciones conjuntas en eventos sociales (como la reciente boda de la hija de la escritora Martha Carrillo) y los constantes intercambios de mensajes afectuosos en redes sociales alimentan las versiones de un romance.