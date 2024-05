¿Qué pasó entre Galilea Montijo y Andrea Escalona?: ‘Si hubiera jalón de greñas, no la cuenta’

En el programa de espectáculos Hoy, varias de sus conductoras han tenido conflictos, no solo Andrea Legarreta y Anette Cuburú, ahora Andrea Escalona y Galilea Montijo tuvieron una discusión en los cameritos del set.

Aunque los televidentes consideran que no hay una amistad entre Galilea y Escalona, estos días surgió el rumor de que las dos conductoras de televisión protagonizaron una pelea.

En un principio se especuló que las presentadoras llegaron a los golpes al finalizar la transmisión de uno de los programas.

De acuerdo con información compartida por el canal de YouTube de La Saga, el conflicto entre las dos conductoras inició por un “chiste” que hizo Andrea Escalona sobre el novio de Galilea Montijo, el modelo Isaac Moreno, lo que no le gustó a la también titular del programa Netas Divinas.

Galilea Montijo respondió a los rumores de una pelea con Andrea Escalona'. (Foto: Instagram @galileamontijo)

Ante la circulación del rumor, primero se cuestionó a Andrea Rodríguez, tía de Escalona y productora de Hoy sobre el hecho y ella confirmó que sí había ocurrido:

“A ver, aquí lo que pasó fue que un chismosito de la producción contó algo que sucedió (...) un altercado entre Galilea y yo, de esas estupideces”, contó la hermana de Magda Rodríguez en un encuentro con los medios de comunicación.

¿Qué dijo Galilea Montijo ante los rumores de pelea con Andrea Escalona?

En un encuentro con medios, se le preguntó a Galilea Montijo sobre la presunta pelea a golpes que tuvo con Andrea Escalona.

La exconductora de La Casa de los Famosos declaró que si se hubieran agredido de forma violenta ella ganaba. Si bien descartó los golpes, sí confirmó la discusión con su compañera:

“A veces sí, a veces no (...) no pasó nada, eso fue porque alguien de producción lo dijo y no tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero, no tiene nada de malo (...) hay que encontrar al que lo dijo (...) si hubiera jalón de greñas no la cuenta, la hubiera dejado llorando”.

Andrea Escalona respondió si peleó o no con Galilea Montijo. (Foto: Instagram @andy_escalona)

¿Qué dijo Andrea Escalona sobre pleito con Galilea Montijo?

Andrea Escalona, ante la confirmación del pleito por parte de su tía Andrea Rodríguez, aseguró que ella no tienen ningún tipo de conflicto con Galilea Montijo, en cambio, solo muestra agradecimiento por el apoyo de la presentadora de televisión.

“Si a alguien le estoy agradecida porque se portó increíble cuando murió mi mamá es a Gali, jamás lo voy a olvidar (...) entiendo cuál es mi lugar en la mesa y respeto a una estrella con una gran trayectoria (...) todos tenemos diferencias en el trabajo (...) si llegamos a los golpes ninguno de nosotros seguiría ahí”, mencionó la expareja de Daniel Bisogno como respuesta a los cuestionamientos con la prensa.