‘Comimos un delicioso filete’: La vez que BTS visitó un restaurante del Edomex, de los favoritos de Ebrard

El restaurante La Gruta Teotihuacán ha sido visitado por personalidades como el político Marcelo Ebrard y la actriz María Félix. (Foto: Shutterstock / Imagen generada con IA Gemini)

¡Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook vuelven a México! La emoción por el anuncio de los conciertos de BTS en la Ciudad de México provocó que las ARMY de la ‘old school’ recordaran la primera ocasión en que la banda de k-pop visitó el país.

Muchos son demasiado jóvenes para tenerlo en mente, pero la primera vez en la que BTS llegó a la Ciudad de México ocurrió en 2014, un viaje en el cual, antes de dar el show que tenían programado, visitaron la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.

Y aunque en el paseo subieron la Pirámide del Sol, lo que más sorprendió a Jimin —quien se encargó de dar los detalles sobre cómo fue el viaje en su blog— fue un icónico restaurante de la zona arqueológica: La Gruta Teotihuacán.

¿Cómo fue la visita de BTS al restaurante del EDOMEX?

Era 2014 cuando la Arena Ciudad de México anunció uno de los primeros eventos de k-pop en el país: Music Bank, al cual acudieron otras bandas como Ailee, B.A.P, Beast y EXO-K.

En la entrada del blog que Jimin publicó al respecto, explicó que los chicos realizaron un viaje muy largo para llegar a la capital, ya que tomaron un vuelo de Corea del Sur a Los Ángeles, debido a que no había forma de llegar directamente a México.

Una vez en Estados Unidos, hicieron una escala de algunas horas y finalmente tomaron un vuelo hacia la Ciudad de México: “¡Nos tomó un total de 23 horas, desde el hotel en Corea, llegar a nuestro hotel en México!”, escribió en el blog.

Jimin fue quien explicó cómo fue la primera visita de BTS a México mediante su blog, en donde compartió una foto desde el restaurante La Gruta Teotihuacán. (Foto: Caprtura de pantalla)

Los integrantes de BTS descansaron y al día siguiente continuaron con sus actividades, entre las cuales se incluyó una visita a uno de los sitios arqueológicos más relevantes de México: Teotihuacán, en el Estado de México.

“Si ves la pirámide (del Sol) desde abajo, no se ve tan grande, pero cuando subes…”, escribió en el blog, en donde agregó que, a pesar del esfuerzo, se sintió feliz al llegar a la cima, en donde se recargó con la energía del Sol y pidió ganar en todos los concursos en los que la banda BTS participara.

Para reponer fuerzas, acudieron a comer al restaurante La Gruta, el cual lo sorprendió gratamente, ya que este lugar, tal como su nombre lo indica, está dentro de una especie de cueva bajo tierra.

“¡No puede ser! Hay un restaurante dentro de una cueva, ¡no puede ser! Comimos un delicioso filete aquí”, escribió sobre la visita al lugar. Tras ello, los chicos se dirigieron a ensayar de cara al concierto que darían en la Arena Ciudad de México.

¿Cómo es el restaurante La Gruta, a donde fue BTS?

Tal como muestra la fotografía que Jimin compartió sobre su visita al restaurante, el establecimiento está dentro de una gruta natural, la cual se formó tras la erupción volcánica del Cerro Gordo, de acuerdo con la página del restaurante.

En un inicio, era utilizada por los habitantes de Teotihuacán como un almacén. Tras ello, fueron los toltecas y después los mexicas quienes le dieron otro uso: el de un centro ceremonial, explica el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Muchos años después de la conquista y luego de que la gruta cayera en el olvido, fue el arqueólogo Leopoldo Batres quien la redescubrió como parte de las tareas que el entonces presidente Porfirio Díaz le encomendó para rescatar Teotihuacán en 1904.

“El 9 de abril de 1906, el señor Porfirio Díaz, entonces presidente, lo inauguró como un restaurante privado”, dijo un mesero durante una entrevista para el canal de YouTube de Moisés Nosis.

Desde esa fecha, la gruta natural comenzó a utilizarse como un lugar para comer, incluso después de la Revolución Mexicana, ya que se ofrecían banquetes y eventos privados en el lugar; sin embargo, fue hasta 1926 cuando Filiberto Cedillo compró el espacio y lo adaptó como un restaurante público.

A pesar de ser adaptada para funcionar como restaurante, no se modificó la estructura natural de la gruta, ya que sus muros mantienen los relieves que han adquirido gracias a la erosión; sobre ellos solo se colocaron luces para iluminar el recinto.

En su interior se pueden encontrar varias mesas dispuestas en el centro, una barra desde la cual se preparan las bebidas y, lo más importante, en el corazón de la cueva, en medio de las rocas, hay un sinfín de velas que los comensales colocan una vez que terminan su comida como parte de un ritual.

Marcelo Ebrard, quien se ha declarado ARMY en diferentes ocasiones, también ha ido a comer a a La Gruta. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Además de BTS hay una larga lista de personalidades que han visitado el lugar, entre ellos están Diego Rivera, Frida Kahlo y María Félix, de acuerdo con su sitio web; además del secretario Marcelo Ebrard, quien recomendó el lugar.

“Yo vine aquí con mis papás en los años 60 y desde entonces no volvía yo. Se me quedó grabado, decía: ‘¿en dónde será ese restaurante? Se abrió en 1906, es uno de los más antiguos de México, ¿cómo ven? Se los recomiendo“, comentó Marcelo Ebrard, quien se ha declarado ARMY en diferentes ocasiones.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante La Gruta, a donde fue BTS?

En el restaurante La Gruta, la mayor parte de los alimentos pertenecen a la cocina mexicana, por lo que se pueden encontrar desde tacos de barbacoa y mixiotes hasta insectos comestibles como los chapulines.

La carta comienza con entradas que van desde opciones más accesibles, como el trío de quesadillas por 153 pesos o los sopes de maíz nixtamalizado con pollo o pavo por 223 pesos, hasta propuestas más elaboradas como el molcajete La Gruta por 317 pesos.

Si lo tuyo no son las entradas, puedes optar por su amplia variedad de sopas, las cuales cuestan en general 198 pesos, o ensaladas por 193 pesos. El gasto más elevado se encuentra en los platos fuertes.

BTS visitó el restaurante en 2014, antes de dar un concierto en la Ciudad de México. (Foto: Shutterstock)

De acuerdo con el menú más reciente compartido en Google Maps, entre los platos fuertes se pueden encontrar propuestas como albóndigas de arrachera, rib eye de 300 gramos, panza de cerdo con mole manchamanteles, cecina, fajitas de pollo, verdolagas en salsa verde y cazuela de pipián verde con pollo.

Estos platillos van de los 177 a los 572 pesos, aunque hay preparaciones como el platillo de temporada con chinicuiles que alcanza los 937 pesos. En conjunto, una comida completa con entrada, sopa o ensalada y plato fuerte puede ir aproximadamente de 500 a más de mil 200 pesos por persona.

¿En dónde se encuentra el restaurante La Gruta?

El restaurante La Gruta Teotihuacán, en donde comió BTS, se encuentra en el Circuito Arqueológico, avenida del Puente s/n, San Francisco Mazapa, Estado de México, y abre todos los días de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.