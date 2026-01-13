Esto sabemos del nuevo álbum de BTS: Llega antes de la gira y recuerda su origen

Esto es todo lo que sabemos del nuevo disco de BTS. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

El momento esperado de las ARMY: BTS anunció conciertos en México y prepara su regreso con un nuevo álbum que se estrena previo a su gira mundial.

La espera del ARMY (nombre que recibe el fandom de la banda) terminó luego de 4 años desde que se lanzó el último disco de estudio de los intérpretes de ‘Dynamite’ y ahora podrán escuchar nuevas canciones de sus ‘Idols’.

BTS tiene una gira de conciertos en 2026, donde presentan sus nuevos temas y vuelven a los escenarios luego de una pausa a consecuencia de que los integrantes de la agrupación debieron cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El último disco de BTS se estrenó en 2022 y fue titulado 'Proof'. (Foto: Shutterstock)

¿Qué sabemos del nuevo álbum de BTS?

El nuevo álbum del grupo surcoreano BTS es el quinto disco de larga duración de la banda (sin contar recopilaciones ni producciones en vivo).

La noticia de su próximo LP se dio desde julio de 2025, cuando se compartió un comunicado oficial del grupo en el que mencionaron que “lanzaremos música inédita en la primavera del próximo año. A partir de este momento, los siete empezaremos a trabajar en estrecha colaboración en un nuevo proyecto“.

El tiempo del anuncio coincide con el término del servicio militar de Suga, último de los integrantes de la banda de K-Pop en concluirlo.

Tras el anuncio, el ARMY se emocionó porque al ser un material discográfico conjunto, se confirmaba el reencuentro de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

De acuerdo con Rolling Stone, los próximos temas de la banda tendrán "la misma mentalidad que teníamos al principio y reflejará las ideas de cada uno de los miembros".

RM, uno de los integrantes de BTS, mencionó que “todos trabajan duro y lo espero con ansias, pues creamos algo juntos con mis amigos, me voy a comprometer con este momento (...) A ustedes, voy a darles las gracias es nuestro próximo álbum y por los momentos que compartimos juntos en la distancia. Espero que sea una especie de belleza”, compartió la misma revista.

El grupo de K-Pop BTS no compartió el total de canciones del material discográfico ni tampoco el nombre del LP, pero se estrena el 20 de marzo en plataformas digitales, así como en formato físico disponible para compra en la página oficial de la banda de ‘Idols’.

¿Cuándo son los conciertos de BTS?

BTS anunció conciertos dentro de su World Tour 2026, con el cual visitan diferentes lugares del mundo, incluido México.

El tour comienza en Goyang, Corea del Sur, con tres presentaciones programadas para el 9, 10 y 11 de abril.

En cuanto a México se refiere, el grupo de K-Pop tiene preparados sus shows en el Estadio GNP Seguros de la CDMX el jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026.

¿Cuándo es la venta de boletos para los conciertos de BTS en México?

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México se divide en dos fases, la primera de ellas son los días 22 y 23 de enero de 2026 a partir de las 9:00 a.m. del tiempo del centro de México. Cabe destacar que requiere tener la membresía ARMY para acceder.

La segunda etapa es en la venta general programada para el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 a.m. y permite el acceso a quien esté interesado en los boletos. Ambas transacciones se realizan a través de la plataforma Ticketmaster.