BTS confirma conciertos en México 2026: Fechas, preventa, sede y lo que sabemos de su gira mundial

BTS estará en México como parte de su gira mundial. (Foto: AP, Chris Pizzello / IA Gemini / @BIGHIT_MUSIC)

¡El momento de las ARMY llegó! La banda surcoreana BTS confirmó su regreso a los escenarios con una gira mundial que incluye tres conciertos en Ciudad de México en mayo de 2026, de acuerdo con el calendario oficial publicado este jueves.

El anuncio se da en el contexto del lanzamiento de un nuevo álbum, el primero como grupo completo desde Proof (2022), y tras concluir el servicio militar obligatorio de todos sus integrantes.

El tour representa la primera actividad grupal de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook desde el último concierto de BTS en Busan en 2022, luego de una pausa que se extendió por casi cuatro años. La agencia BigHit Music informó previamente que el regreso sería gradual y que los integrantes requerirían tiempo para descansar y preparar nuevo material antes de retomar una agenda global de conciertos.

V, Suga, Jin, Jung Kook, RM, Jimin, y j-hope pausaron su actividad como banda por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (AP)

¿Cuándo viene BTS a México? Fechas y sede de su gira mundial

BTS viene a México con tres conciertos programados en el Estadio GNP de la Ciudad de México durante mayo de 2026:

7 de mayo de 2026 – Estadio GNP CDMX

9 de mayo de 2026 – Estadio GNP CDMX

10 de mayo de 2026 – Estadio GNP CDMX

El calendario de BTS World Tour colocan a México como una de las paradas clave del tramo norteamericano de la gira, que también incluye presentaciones en Tampa, El Paso, Stanford, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Toronto y Nueva York, entre otras ciudades.

Fecha de venta de boletos BTS World Tour en México

De acuerdo con Ocesa, la venta general comienza el 24 de enero a las 9:00 a.m.

La compta de boletos para los conciertos de BTS en Norteamérica, Europa y Reino Unido tiene una preventa exclusiva para miembros ARMY y una venta general.

Registro para la preventa ARMY (vía Weverse)

El registro se abre del martes 13 de enero al domingo 18 de enero, y es obligatorio para poder acceder a la preventa.

Apertura: martes 13 de enero, desde las 9:30 horas (tiempo del centro de México).

martes 13 de enero, desde las 9:30 horas (tiempo del centro de México). Cierre: domingo 18 de enero, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Solo los miembros ARMY MEMBERSHIP que se registren dentro de este periodo podrán participar en la preventa y acceder a la fila virtual.

Fechas de la preventa ARMY

Jueves 22 de enero

Viernes 23 de enero, solo para algunos conciertos

Venta general

Sábado 24 de enero, con horarios específicos según cada concierto.

¿Cuándo inicia la gira de BTS 2026?

El tour comienza en Goyang, Corea del Sur, con tres conciertos consecutivos en el Goyang Stadium los días 9, 11 y 12 de abril de 2026. Posteriormente, el grupo se presenta en Tokio, antes de trasladarse a América del Norte.

BTS anunció gira mundial. (Foto: X @BIGHIT_MUSIC).

El calendario contempla además el regreso de BTS a Busan, ciudad donde ofrecieron su último concierto como grupo completo, con dos fechas programadas para el 12 y 13 de junio de 2026.

La gira mundial se extenderá a Europa durante el verano de 2026, con fechas confirmadas en Madrid, Bruselas, Londres, Múnich y París, entre finales de junio y julio. Posteriormente, BTS regresa a América para una extensa serie de conciertos en Estados Unidos y Canadá entre agosto y septiembre.

En América Latina, además de México, el tour incluye conciertos en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, entre octubre y finales de este mismo año. El tramo final del tour se desarrollará en Asia y Oceanía, con presentaciones en Bangkok, Singapur, Yakarta, Hong Kong, Manila, así como en Melbourne y Sídney, ya en febrero de 2027.

El calendario cierra con la indicación “More to come”, lo que sugiere que podrían anunciarse fechas adicionales.

BTS regresa con nuevo álbum: Fecha de lanzamiento

La agencia BigHit Music confirmó que BTS lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo, sin revelar aún el título ni la lista de canciones. Se trata del primer disco conjunto del septeto desde 2022 y marca el cierre formal de la etapa de pausa que atravesó el grupo. Este lanzamiento antecede al inicio de una gira mundial de casi un año.

El último integrante en concluir el servicio militar fue Suga, quien lo finalizó en junio pasado. Con ello, BTS quedó oficialmente habilitado para retomar actividades como grupo.

Desde su debut en 2013, BTS se consolidó como uno de los actos más influyentes del K-pop a nivel global. El grupo ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con canciones como Dynamite y Butter, y ha realizado giras en estadios de gran capacidad en Estados Unidos, como el SoFi Stadium de Los Ángeles y el Allegiant Stadium de Las Vegas.

De acuerdo con datos difundidos por su agencia, una de sus giras previas llegó a más de cuatro millones de espectadores, considerando funciones presenciales y transmisiones en distintas plataformas.

Con información de EFE.