Yeison Jiménez, cantante colombiano, soñó un accidente aéreo antes de su muerte: ‘Lo vi tres veces’

Yeison Jiménez relató en una entrevista que el sueño fue un tema muy delicado, ya que poco después vivió un incidente durante un vuelo. (Foto: EFE)

¿Qué le pasó al cantante colombiano Yeison Jiménez? Luego de que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil confirmó que el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ falleció, una entrevista que el artista dio en el pasado cobró relevancia.

Yeison Jiménez murió la tarde de este 10 de enero, luego de sufrir un accidente aéreo cuando iba a bordo de una avioneta rumbo a Medellín. Además del músico, las cinco personas que viajaban con él perdieron la vida.

Nueve meses antes de su fallecimiento, Jiménez relató durante un pódcast que soñó en tres ocasiones distintas con un accidente aéreo en el cual moría, un tema del que no había hablado hasta ese momento.

¿Cuál fue el sueño de Yeison Jiménez antes del accidente?

En abril de 2025, Yeison Jiménez fue invitado a un episodio del pódcast Los hombres también lloran, donde, entre varios temas, habló sobre el sueño recurrente que tuvo.

El cantante comentó que los dos primeros sueños ocurrieron cuando se encontraba de gira por España. En ellos, estaba en Medellín a punto de volar; sin embargo, antes de subir a la avioneta, el capitán le informaba que la aeronave tenía un problema técnico.

“El capitán me decía: ‘Se me soltó un tubo, pero como era liviano no pasó nada, ya lo corregimos. ¡Vámonos!’. Y yo despierto porque el capitán estaba desesperado diciéndome que íbamos a tener un accidente”, comentó.

Yeison Jiménez explicó que luego de soñar en tres ocasiones con un accidente aéreo, vivió una experiencia aterradora en un vuelo. (Foto: EFE) (RASTREO DE REDES/EFE)

El mismo sueño se repitió ocho días después: “pero ya yo me subía al avión y se estrellaba”. El cantante recuerda que en el sueño alcanzaba a ver parte de su fallecimiento: “faltaban 15 días para nacer mi hijo y yo empiezo a ver cómo me estoy yendo”, agregó.

El 24 de mayo de 2024, Yeison se encontraba en Medellín con su familia; sin embargo, decidió dormir temprano. Aquella noche volvió a soñar que tenía un accidente en un avión: “fue exactamente igual”. Tras ese sueño, el artista vivió en la vida real una situación similar.

“Me despierto a las 3 de la mañana. No dormí; a las 5:00 nos teníamos que ir a una entrevista”, comentó. Para ello tuvo que viajar en avión: “ignoré las tres señales; tres minutos después de despegar, al avión se le va un motor”, explicó.

Yeison Jiménez señaló que se trató de una situación crítica, debido a que el piloto estaba desesperado por controlar la aeronave: “Duramos 3 minutos 30 segundos en el aire, gracias a Dios (…) ¿sabes qué me pasó? El sueño era lo que estaba viviendo arriba”.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión”, comentó para el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, el 20 de diciembre. Además, en el pódcast agregó que toda esta experiencia detonó momentos de depresión.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Yeison Jiménez?

Luego de que se dio a conocer el accidente de Yeison Jiménez, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil emitió un comunicado en el que explicó que el incidente ocurrió entre las localidades de Paipa y Duitama.

El plan de vuelo indicaba que Yeison y las cinco personas que viajaban con él se dirigían a Medellín; sin embargo, cerca de las 3:00 de la tarde ocurrió el siniestro. Hasta el momento se desconocen las causas.

En imágenes difundidas del suceso se observa a la avioneta cubierta en llamas. La Radio Nacional de Colombia explicó que, debido a que la aeronave activó la señal de localización de emergencia, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate se movilizó de manera inmediata.

A pesar de ello, Gustavo Petro, presidente de Colombia, informó en sus redes sociales que no hubo sobrevivientes: “Lamentablemente, han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo”.

El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, murió al accidentarse la avioneta en la que viajaba, informaron las autoridades. (Foto: EFE) (Defensa Civil de Colombia/EFE)

En un comunicado, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil detalló que, además de Yeison Jiménez, fallecieron:

El capitán Hernando Torres, piloto

Juan Manuel Rodríguez, pasajero

Óscar Marín, asistente de Yeison Jiménez

Jéfferson Osorio, representante del cantante

Weisman Mora, pasajero

Tras el accidente, elementos de la Policía Nacional se trasladaron al lugar de los hechos. Debido a que aún se desconocen las causas, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes inició las indagatorias correspondientes.