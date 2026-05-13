Niñas en tecnología: una oportunidad para el futuro digital

La transformación digital avanza con rapidez, pero no lo hace de manera equitativa. Persisten brechas estructurales que limitan la participación de niñas y jóvenes en el desarrollo de habilidades tecnológicas, lo que compromete no solo su crecimiento individual, sino también la capacidad de las economías para innovar de manera inclusiva. En un entorno donde la tecnología define la competitividad de las industrias, la baja representación femenina en disciplinas STEM continúa siendo un desafío que requiere atención prioritaria.

De acuerdo con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2024 únicamente el 65% de las mujeres a nivel mundial contaban con acceso a Internet, frente al 70% de los hombres. Esta diferencia, aunque pueda parecer marginal, refleja una desigualdad más profunda en el acceso a oportunidades digitales, formación técnica y participación en los sectores que están dando forma al futuro. La brecha no se limita a la conectividad, sino que se extiende a la posibilidad de desarrollar habilidades clave en áreas como programación, análisis de datos y ciberseguridad.

Cerrar esta brecha es una responsabilidad compartida que exige una visión de largo plazo. La exclusión de las niñas del ecosistema tecnológico implica renunciar a una fuente esencial de talento, creatividad e innovación. La tecnología no es un sector aislado, sino la base sobre la cual se construyen soluciones en ámbitos como la salud, la educación, las finanzas y los servicios públicos. Por ello, un desarrollo digital verdaderamente eficiente requiere incorporar perspectivas diversas desde su origen.

Desde el ámbito empresarial, particularmente en el sector de telecomunicaciones, la conectividad representa una herramienta fundamental para reducir desigualdades. Sin embargo, el acceso por sí solo no es suficiente. Es indispensable acompañarlo de iniciativas que fomenten vocaciones científicas desde etapas tempranas, así como de entornos que impulsen la confianza y eliminen los estereotipos que históricamente han limitado la participación de las mujeres en estos campos.

Asimismo, el contexto actual plantea nuevos desafíos. El desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial pone de relieve la importancia de contar con equipos diversos. Cuando los sistemas se diseñan sin una representación equilibrada, existe el riesgo de reproducir y amplificar sesgos existentes. Incluir a más niñas y mujeres en estos procesos no solo es un acto de equidad, sino una condición necesaria para garantizar soluciones más justas, éticas y representativas.

México tiene la oportunidad de consolidarse como un actor relevante en la economía digital. Para lograrlo, será fundamental aprovechar el talento de toda su población. Esto implica generar condiciones que permitan a más niñas visualizarse en carreras tecnológicas, desarrollar sus habilidades y participar activamente en la construcción del entorno digital.

El compromiso del sector privado debe centrarse en impulsar una conectividad que no solo acerque a las personas, sino que también habilite oportunidades reales de desarrollo. Apostar por la formación técnica, la seguridad en el entorno digital y el fomento de la curiosidad científica en niñas y jóvenes es invertir en un futuro más competitivo, incluyente y sostenible. Solo así será posible construir una transformación digital que refleje la diversidad de la sociedad y genere bienestar para todas las personas.