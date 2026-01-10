Muere Yeison Jiménez, cantante colombiano, a los 34 años: ¿Qué se sabe del accidente aéreo que sufrió?

Yeison Jiménez era un artista de música regional colombiana; un día antes de su fallecimiento ofreció un concierto en la localidad de Málaga. (Foto: EFE)

Yeison Jiménez, cantante colombiano conocido por ser uno de los principales exponentes de la música regional de su país, falleció en un accidente aéreo cuando viajaba por una zona rural de Boyacá, Colombia.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil del país fue la encargada de confirmar la identidad de Yeison Jiménez, así como la de las otras cinco personas que viajaban en la avioneta, quienes también fallecieron tras el accidente, de acuerdo con información del presidente colombiano, Gustavo Petro.

“Lamentablemente, han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa”, escribió el mandatario en sus redes sociales luego de que se dio a conocer la noticia.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez? Esto se sabe del accidente

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil explicó en un comunicado que el músico viajaba a bordo de la aeronave con matrícula N325FA cuando ocurrió el accidente entre las localidades de Paipa y Duitama, mientras volaba con destino a Medellín.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 3:00 de la tarde y, debido a que la avioneta había activado la señal de localización de emergencia, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate logró actuar de manera eficaz, de acuerdo con información recogida por la Radio Nacional de Colombia.

Además de los equipos de emergencia, al lugar se trasladaron elementos de la Policía Nacional. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente; sin embargo, las imágenes difundidas muestran que la aeronave quedó completamente calcinada.

Tras el accidente, la aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez quedó calcinada. (Foto: EFE) (RASTREO DE REDES/EFE)

Según la Gobernación de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres, así como los pasajeros Juan Manuel Rodríguez; Óscar Marín, asistente de Jiménez; Jéfferson Osorio, representante del cantante, y Weisman Mora.

“El Gobierno de Boyacá lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos”, señaló el comunicado.

La Unidad de Aeronáutica Civil envió sus condolencias a los seres queridos, amigos y seguidores de Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes de la aeronave.

Asimismo, explicó que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo correspondiente para esclarecer las causas del siniestro en el que falleció el artista.

¿Quién fue Yeison Jiménez, cantante colombiano que murió?

Jiménez, de 34 años, nació en Manzanares, en el departamento de Caldas, en el centro del país. Fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y una figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

Canciones como ‘Aventurero’, ‘Vete’ y ‘Mi venganza’ lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia.

En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y, en los últimos años, logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.

Jiménez se presentó el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una actuación la noche del sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

¿Qué soñó el cantante Yeison Jiménez previo al accidente?

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, sus seguidores recordaron una reciente entrevista que ofreció para el pódcast Los hombres sí lloran.

En la conversación, el músico explicó que soñó con un accidente aéreo: “Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado, y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces”, comentó.

Las primeras dos ocasiones tuvo el sueño durante una gira por España, y en ellas el incidente ocurría por una falla técnica, debido a que una parte del avión se había desprendido y no había sido reparada adecuadamente: “Yo despierto porque el capitán estaba desesperado, diciéndome que íbamos a tener un accidente”.

En el tercer sueño, Yeison afirmó que ya estaba dentro de la aeronave y vio cómo se estrellaba: “Yo empiezo a ver cómo me voy y a todo Medellín”, dijo en aquel momento.

Con información de EFE.