Carlos Bonavides reacciona a críticas de Laura Zapata por recibir Pensión del Bienestar: ‘Ideas antiguas’

Carlos Bonavides presumió que cobra la Pensión del Bienestar en noviembre de 2024 y agradeció la ayuda económica. (Foto: Cuartoscuro)

A las personas de la tercera edad que cobran la Pensión del Bienestar —programa gubernamental que otorga una ayuda económica de 6 mil 200 pesos bimestrales a los adultos mayores— se sumó el actor Carlos Bonavides.

Durante 2024 y desde el Banco del Bienestar, el protagonista de la telenovela El Premio Mayor presumió que recibe este apoyo, situación que no fue bien vista por la actriz Laura Zapata, quien lanzó una fuerte crítica al ‘Huicho’ Domínguez.

“Pobrecito, (a Carlos Bonavides) le dan lana”, comentó la hermana de la cantante Thalía durante la tercera marcha de la Generación Z en la Ciudad de México. Aunque han pasado meses desde ese momento, fue hasta ahora que el actor de la serie Vecinos habló al respecto.

¿Qué dijo Carlos Bonavides de Laura Zapata?

El actor de Una familia de Diez fue cuestionado sobre las declaraciones que Laura Zapata hizo en una entrevista con el programa De Primera Mano, donde afirmó que no se siente mal por lo que comentó la actriz.

Durante la marcha de la Generación Z, Laura Zapata lamentó que Bonavides cobrara el apoyo económico y añadió: “le dan lana; cuando la gente tiene hambre, pues ni modo, se calla y ya no dice nada”.

Al respecto, el famoso indicó que le tiene un gran cariño a Zapata, debido a que solían vivir en la misma torre de edificios: “Es como mi hermana, la quiero mucho, porque nuestra juventud la vivimos en el multifamiliar Miguel Alemán; conocí a su abuelita, éramos un grupo maravilloso”.

Carlos Bonavides también pidió no criticar la cantidad de dinero que se les brinda a los adultos mayores de manera bimestral. (Foto: Cuartoscuro)

Por esa razón, aseguró que no se siente molesto, pues comprende que el comentario de Laura Zapata responde a su postura política e ideales, los cuales son distintos a los de Carlos Bonavides.

“Ortega y Gasset decía que el hombre es el hombre y sus circunstancias y sus ideas. Entonces, las ideas de Laura son ideas políticas anacrónicas, antiguas, que no le hicieron nada bien al país”, dijo.

El ‘Huicho’ Domínguez reiteró que su forma de pensar sobre Laura Zapata no ha cambiado: “Le mando un beso a Laura, le mando un abrazo. Yo conozco su carácter; ella es un poco explosiva, pero es una bellísima persona”, agregó.

¿Qué piensa Carlos Bonavides de la Pensión del Bienestar?

A pesar de las críticas, Carlos Bonavides dejó claro que seguirá cobrando el apoyo económico, el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad.

“Yo cobro mi pensión porque me conviene cobrarla, porque es la primera vez en la historia de México que a los ancianos nos dan un dinero”, comentó en la reciente entrevista.

Laura Zapata respondió con un tono agresivo ante una pregunta relacionada con Carlos Bonavides. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Esta no es la primera ocasión en la que el actor de Simplemente María habla de manera positiva sobre la Pensión del Bienestar, ya que durante 2024 defendió el monto que se entrega de forma bimestral.

“Claro, los que tienen mucha lana dicen: ‘ay, ¿qué son 6 mil pesos?’, pues son 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más. No critiquen”, dijo en su momento. Además, lanzó una crítica a los presidentes de sexenios anteriores, en especial a Ernesto Zedillo.

“Ahora Zedillo viene de hablador, que quitó ministros y vendió los ferrocarriles. ¿Cuándo nos dio 5 centavos? ¿Cuándo le habían dado a los ancianos? ¿Cuándo? Puro robo y robo”, expresó en un video de aquel momento.