‘Tomo 19 pastillas diarias’: Productor Gabriel Varela revela detalles de su salud tras recaída por bacteria

Tras una complicada crisis de salud por una bacteria, el productor Gabriel Varela regresa a escena, aunque no está del todo recuperado, debe cuidarse y seguir varias indicaciones de los médicos al pie de la letra.

Varela estuvo internado 32 días en el hospital, de los cuales 15 fue en terapia intensiva después de contraer una bacteria por la cual desarrolló gangrena de Fournier; incluso, le dieron solamente 20 por ciento de probabilidades de sobrevivir.

Dos infartos y siete cirugías son algo de lo que el productor de teatro enfrentó desde entonces y por lo cual agradece seguir con vida, aunque todavía lleva un riguroso tratamiento médico y visitas periódicas al hospital.

¿Cuál es el estado de salud de Gabriel Varela HOY?

En un encuentro con medios de comunicación, el hijo de Gina Romand compartió que su salud todavía está comprometida, pues recientemente sufrió una recaída gracias a una nueva bacteria.

“Fue una enfermedad muy agresiva, una bacteria que adquirí, que te va comiendo todos los tejidos internos. Tuve dos infartos. Ahora tuve una recaída por una pequeña bacteria que se metió a una de las heridas que tenía”, señaló.

El productor Gabriel Varela contrajo una bacteria que lo llevó a terapia intensiva. (Fotos: Cuartoscuro / Shutterstock)

Aunque ya no necesita internarse en el hospital, dicha recaída sí requiere cuidados especiales, como tomar medicamentos y antibióticos para tratar la bacteria que contrajo el famoso, que en esta ocasión no especificó cuál es.

“Tengo que tomar muchos medicamentos, me tomo 19 pastillas diarias, dos inyecciones y así me va a tocar los próximos meses”, agregó.

Gina Varela destaca resiliencia de su hermano

En redes sociales, la actriz Gina Varela, hermana del productor, compartió un mensaje agradeciendo que Gabriel está vivo, pese a que el pronóstico médico no era alentador.

“Cuando me dijeron que tenías 20% de posibilidades de vivir, y que en cualquier momento te me ibas, se me caía el mundo”, escribió Gina.

Pese a que Gabriel Varela necesitará tratamiento médico varios meses, su hermana Gina destacó que está libre de la bacteria, y que dicha situación les dejó varias enseñanzas como familia.

"Gaby, eres un guerrero inmarcesible, lograste lo que nadie pensó, ¡estás vivo! (…) gracias por no dejarte, por resistir, por ser tan valiente (…) ¡Se acabó! Esa bacteria traviesa que se metió a tu cuerpo ya se fue, pero vino a enseñarnos muchas cosas. Te amo Gaby, siempre juntos", mencionó Varela, acompañado de una foto en la que aparecen juntos.

Varela fue víctima de un microorganismo altamente agresivo que afectó gravemente su zona abdominal, vinculándose con la peligrosa variante de la bacteria “come carne”.

¿Qué bacteria atacó al productor Gabriel Varela? El origen del padecimiento

La crisis de salud de Gabriel Varela ocurrió en agosto pasado. Según detalló su hermana, la actriz Gina Varela, el problema comenzó de manera focalizada en el sistema digestivo antes de derivar en un cuadro clínico de extrema gravedad.

“Esta bacteria ataca el intestino. O sea, fue una bacteria lo que le provocó los primeros síntomas y después se le desencadenó todo”, explicó Gina ante los medios de comunicación.

¿Cómo se contagió Gabriel Varela? La relación con el consumo de mariscos

Aunque no se especificó el nombre científico del microorganismo, las características descritas coinciden con alertas sanitarias emitidas por la bacteria ‘come carne’.

La familia sugiere que el contagio pudo ocurrir a través de la ingesta de mariscos contaminados. “Es una bacteria que está ahorita, en Estados Unidos, muy ‘de moda’. Dicen que quizás se puede pescar por las conchas, los ostiones, las almejas, todo eso; o por muchos otros factores, la verdad es que nunca vamos a saber dónde la agarró”, puntualizó.

La bacteria que contrajo Gabriel Varela es muy peligrosa. (Shutterstock)

El microorganismo resulta letal porque básicamente “te puede ir comiendo los órganos”, advirtió la hermana del productor en ese momento.

Afortunadamente, tras pasar por momentos críticos y múltiples ingresos al quirófano, el productor se estabilizó y, para cuando se dio a conocer la situación, ya estaba fuera de peligro.