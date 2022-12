Hijo de Gina Romand explica de qué falleció la actriz; ‘Me siento como muerto yo también’

Gabriel Varela, hijo de la actriz cubana Gina Romand, reveló la causa de la muerte de su madre, una de las figuras del cine mexicano en las décadas de los 60 y 70 y que perdió la vida el pasado sábado 3 de diciembre a los 84 años de edad.

Gina Romand fue despedida por familiares y amigos en una funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México. Su hijo agradeció a todos los presentes y compartió las últimas palabras que tuvo con su madre.

“Ya descansa en paz. Me dijo que me amaba mucho y que me fuera de gira con mi papito querido y que ganara mucho dinero para que la llevara a París (Francia)”.

¿De qué murió Gina Romand?

Gabriel Varela explicó a medios de comunicación que su madre falleció de neumonía, luego de estar hospitalizada en terapia intensiva desde hace varios días. También informó que el cuerpo de Gina Romand será cremado.

“Ya está con mi papito; ella va a ser cremada y sus cenizas reposarán en nuestra cripta familiar. Muchas gracias a todos los compañeros, a toda la gente que me ha llamado, a los conductores que me han llamado y escrito”, dijo.

Con lágrimas en los ojos, Varela confesó que el deceso de su madre le ha afectado mucho ya que era muy cercana a él y siempre fue un ejemplo de vida .

“Es muy fuerte para mí [la muerte de Romand]. Mi madre y yo teníamos una comunicación muy especial, muy diferente, muy nuestra y pues ahora me siento como muy desorientado, como muerto yo también.

“Era una mujer muy fuerte, que siempre me enseñó la disciplina, que siempre me enseñó a levantarme cuando me caí en la vida, siempre me enseñó a salir adelante y espero poder lograrlo ahorita”, dijo ante los medios presentes.

¿Quién fue Gina Romand?

Georgina García Tamargo nació en La Habana, Cuba, en febrero de 1938, país en el cual comenzó su carrera como vedette. Participó junto a Antonio Aguilar y Silvia Pinal en la película Yo soy muy macho (1953), con la cual despegó su carrera. Romand interpretó varios papeles en las cintas del Santo.

Una de sus producciones destacadas fue Gavilán o Paloma (sobre la vida de José José), donde interpretó a Kiki Herrera Calles y gracias a la que fue galardonada con el Premio Ariel de 1986.