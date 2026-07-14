Trump intensifica ataques contra Irán por cierre en Estrecho de Ormuz: ‘Hay riesgo de una guerra total’

El foco del conflicto entre EU e Irán ahora es el estrecho de Ormuz donde pasa una quinta parte del petróleo crudo.

Estados Unidos atacó a Irán el martes en la madrugada, horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que Washington está “restableciendo” un bloqueo sobre el país de Oriente Medio en el estrecho de Ormuz. Irán respondió con ataques contra aliados de Estados Unidos en Oriente Medio.

Las acciones dejan hecho trizas un acuerdo provisional destinado a pausar los combates, reabrir una ruta navegable que es un paso crucial para los suministros energéticos del mundo y dar tiempo a los negociadores para concretar un fin permanente de la guerra.

En cambio, los combates han vuelto a envolver a la región y han amenazado la economía global. A menos que se encuentre rápidamente una solución diplomática, podría intensificarse hasta convertirse en una guerra total.

El foco del conflicto ahora es el estrecho, por el que en tiempos de paz llegó a pasar una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados.

Guerra entre EU e Irán reaviva tensiones en estrecho de Ormuz

Irán cerró el paso en la práctica durante la guerra al atacar y amenazar a barcos —una táctica que demostró ser su mayor ventaja estratégica, ya que hizo que el precio del petróleo, los fertilizantes y otros bienes se disparara en un momento en que los líderes mundiales ya luchaban por abordar el aumento del costo de vida.

El acuerdo provisional se suponía que debía reabrir la ruta, pero Irán ha atacado algunos barcos que se desplazan por el estrecho.

Estados Unidos ahora ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza —pero expertos dicen que eso requerirá una armada mucho mayor , si no decenas de miles de tropas estadounidenses en suelo iraní. Es posible que Trump dé marcha atrás, como lo ha hecho anteriormente.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que atacó varias zonas en Irán, apuntando a “sistemas de defensa costera, sitios de misiles y drones y capacidades marítimas”. Irán reconoció los ataques, pero no proporcionó de inmediato evaluaciones de víctimas o daños.

Irán amenaza con aumentar ataques

“Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, dijo el ejército estadounidense.

Momentos después de que el ejército anunciara los nuevos ataques, Trump lo calificó como “otro ataque importante” y dijo que Estados Unidos restablecería “el bloqueo de nuevo”.

Irán respondió con ataques contra Baréin, Jordania y dos petroleros relacionados con los Emiratos Árabes Unidos que viajaban por el estrecho, incendiando ambos barcos durante un tiempo. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dijo que el ataque contra los petroleros Mombasa y Al Bahiyah dejó un marino muerto y otros ocho heridos. Los Emiratos amenazaron con tomar represalias.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar de Irán, se atribuyó el ataque contra los petroleros con vinculación emiratí y dijo que las embarcaciones “ignoraron advertencias repetidas”. Irán ha apuntado a barcos que usan una ruta a través del estrecho que pasa cerca de Omán fuera de sus aguas territoriales.