EU lanza ultimátum a Irán: Exige mantener abierto el Estrecho de Ormuz y no atacar barcos

Un funcionario estadounidense indicó que Irán atribuyó esos recientes ataques a embarcaciones a elementos rebeldes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. AP

Estados Unidos exige que Irán emita una declaración pública en la que garantice que todos los canales del estrecho de Ormuz permanecen abiertos a la navegación y que no atacará a embarcaciones civiles que transiten por esa vía, de acuerdo con altos funcionarios de la administración estadounidense.

Los funcionarios, que informaron a periodistas bajo condición de anonimato este viernes, señalaron que esperan que las conversaciones continúen pese al más reciente repunte de las tensiones con Irán.

Sin embargo, advirtieron que, si Teherán no emite esa garantía pública, enfrentará consecuencias. Uno de los funcionarios indicó que Washington espera que Irán haga un pronunciamiento público para disipar las preocupaciones de Estados Unidos.

Trump continuará con conversaciones con Irán

Más temprano este viernes, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos continuará las conversaciones con Irán, aunque considera que el alto al fuego entre ambos países ha terminado. Además, su administración avanzó con la imposición de nuevas sanciones contra Teherán.

Los nuevos acontecimientos ocurrieron después de varias noches de ataques aéreos estadounidenses y represalias iraníes que impulsaron al alza los precios del petróleo y sembraron dudas sobre la continuidad de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz más amplio.

Las recientes tensiones, junto con la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de revocar una exención que permitía a Irán vender su petróleo a nivel mundial, representan hasta ahora los mayores desafíos para el acuerdo de paz provisional entre Washington y Teherán.

Estados Unidos ha responsabilizado a Irán por los ataques contra embarcaciones que transitan por el estrecho y ha lanzado bombardeos contra objetivos iraníes. En respuesta, Irán ha atacado bases estadounidenses en la región.

Un funcionario estadounidense indicó que Irán atribuyó esos recientes ataques a embarcaciones a elementos rebeldes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

¿Qué temas deben abordar EU e Irán en próxima reunión?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó las versiones de que Teherán haya solicitado nuevas conversaciones.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní tiene previsto viajar este fin de semana a Omán para sostener negociaciones con funcionarios de ese país sobre la situación en el estrecho.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán también deberán abordar otros temas, además del estrecho de Ormuz, como el estatus de los activos iraníes congelados y el programa nuclear de la República Islámica. Trump ha afirmado que inició la guerra para impedir que Irán obtuviera armas nucleares.

Funcionarios estadounidenses señalaron este viernes que no se alcanzará un acuerdo definitivo hasta que Irán entregue el uranio enriquecido que, según Washington, se encuentra en instalaciones que fueron atacadas por las fuerzas estadounidenses.