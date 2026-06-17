Acuerdo de paz de EU e Irán entra en vigor: ‘Violarlo tendrá un mayor costo’

El portavoz explicó que la decisión de que el acuerdo fuera rubricado por las máximas autoridades de cada país fue deliberada. EFE

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, confirmó este miércoles que el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos fue firmado digitalmente por los presidentes de ambos países, entrando así en vigor de forma inmediata, según declaraciones difundidas por la cadena estatal iraní Press TV.

“El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos está ahora oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado”, afirmó Baghaei, quien descartó además la celebración de una ceremonia presencial en Suiza.

El portavoz explicó que la decisión de que el acuerdo fuera rubricado por las máximas autoridades de cada país fue deliberada.

“Cuando el texto es firmado por las más altas autoridades de ambos países, violarlo tendrá naturalmente un mayor costo”, señaló.

¿Qué dice el acuerdo de paz alcanzado por EU e Irán?

El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica.

También ordena la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluido el Líbano.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

Durante ese periodo, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Además, y como parte del acuerdo final, Washington se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300 mil millones de dólares.

‘Más difícil implementarlo que firmarlo’

Baghaei indicó que ese proceso ya comenzó tras las amenazas iraníes después del ataque israelí al suburbio de Dahiyeh, en Beirut.

Además, el portavoz advirtió que implementar el acuerdo será más difícil que firmarlo, especialmente “con partes que no están comprometidas con sus obligaciones”.

La firma del acuerdo marca el primer acuerdo formal entre Washington y Teherán desde el retiro estadounidense del pacto nuclear de 2015.