Acuerdo de paz entre EU e Irán: ¿Cuáles son los 14 puntos para poner fin a la guerra?

El acuerdo final entre EU e Irán será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Se espera que Estados Unidos e Irán firmen formalmente un memorando de entendimiento el próximo 19 de junio en Suiza, lo que allanará el camino para 60 días de conversaciones destinadas a poner fin a su guerra de una vez por todas e imponer nuevos límites estrictos al programa nuclear iraní.

A continuación se reproduce el texto del borrador del memorándum de 14 puntos, tal como lo ha visto Bloomberg News.