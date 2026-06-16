¿Se acabarán estímulos a la gasolina? Precio del petróleo se ‘desploma’ por acuerdo entre EU e Irán

Será el próximo viernes 17 de junio cuando EU e Irán firmen un acuerdo para terminar el conflicto en Medio Oriente.

El Gobierno de México aplicó una estrategia de estímulos para contener los precios de las gasolinas por la guerra en Irán, pero eso puede estar llegando a su fin.

El petróleo Brent cayó por debajo de los 80 dólares por barril por primera vez en más de tres meses, luego de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz impulsara las expectativas de un aumento en la oferta.

Ante este escenario, los principales bancos de Wall Street redujeron sus pronósticos de precios y los indicadores de referencia de la región se desplomaron.

El Brent, referencia global, llegó a perder hasta 4.3 por ciento y se encamina a registrar su racha más larga de caídas en lo que va del año.

¿Qué sabemos del acuerdo para acabar la guerra en Medio Oriente?

Está previsto que el acuerdo entre EU e Irán sea firmado en Suiza el próximo viernes 19 de junio, y los operadores anticipan que esto detonará un incremento en la producción de Oriente Medio, además de liberar millones de barriles de petróleo almacenados en buques tanque dentro del Golfo Pérsico.

Tanto Morgan Stanley como Goldman Sachs redujeron sus perspectivas de precios para los próximos trimestres. Este último ahora asume que las exportaciones del Golfo Pérsico volverán a los niveles previos a la guerra, un mes antes de lo que había previsto anteriormente.

Las señales más claras del impacto inmediato se observan en los mercados de referencia de Oriente Medio, donde la estructura del mercado se ha deteriorado en los últimos días debido a las expectativas de una mayor oferta y a las reiteradas ofertas de venta de crudo por parte de los productores del Golfo.

¿Caída de precios del petróleo frenará recorte de la Fed?

La caída del petróleo a su nivel más bajo desde principios de marzo ha borrado la mayor parte de las ganancias registradas durante el conflicto, aliviando las presiones inflacionarias justo cuando los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal evalúa la tasa de interés esta semana. Los precios ahora se encuentran más de 35 por ciento por debajo del máximo alcanzado durante la guerra.

Aun así, persisten muchas interrogantes sobre cómo se implementará el acuerdo provisional, incluidas preocupaciones relacionadas con la seguridad de la navegación por el Estrecho de Ormuz, las reglas de operación y si el paso estratégico, que antes del conflicto transportaba alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, permanecerá libre de peajes. El presidente Donald Trump reiteró el martes que no se cobrarán tarifas cuando la ruta reabra de manera permanente.