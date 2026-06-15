Acuerdo EU-Irán tira al crudo y apuntala a las bolsas y al peso

La reapertura del estrecho de Ormuz sería beneficioso para el peso.

Estados Unidos e Irán anunciaron que llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente y reabrir el estrecho de Ormuz, lo que fue celebrado por los mercados, con caídas de 5 por ciento en los precios del petróleo, fuertes avances en los mercados accionarios en Asia en las primeras horas de operación de este lunes, y un avance del peso mexicano.

Con ello se disiparon las preocupaciones en el mercado energético, que ha sacudido a los mercados financieros desde finales de febrero.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!” anotó el presidente Trump en sus redes sociales.

El precio del crudo WTI retrocedía 5.1 por ciento, a 80.55 dólares el barril, y el Brent cotizaba en 83.57 dólares, un 4.31 por ciento menos que el viernes, y se ubicaba en su menor nivel desde marzo.

El peso mexicano se apreciaba 0.34 por ciento, a 17.17 unidades, su menor nivel desde el 20 de febrero pasado, antes de que iniciara el conflicto en Medio Oriente.

En tanto, las bolsas en Asia iniciaron la jornada de este lunes con repuntes de 5.49 por ciento, en el caso del Nikkei-225 de Japón; 5.35 por ciento en el Kospi de Corea; 3.63 en el JCI de la bolsa de Malasia, y 2.45 por ciento en el índice Taiex de la bolsa de Taiwán.

El índice futuro del Nasdaq subía 1.89 por ciento, el del S&P 500 avanzaba 1.17 por ciento, y el del Dow Jones un 0.85 por ciento.

El estrecho de Ormuz “abrirá” el viernes tras la firma del acuerdo con Irán, dijo el presidente Trump en una publicación en Truth Social.

“La gran pregunta es qué tan rápido se traduce este alivio petrolero en una menor inflación y si eso abre la puerta a que los bancos centrales adopten una postura más flexible en política monetaria”, dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado en KCM Trade.

(El Financiero)

Mejora el escenario global de la economía

Economistas consideran que la expectativa de una reapertura total del estrecho de Ormuz tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán aleja los escenarios más adversos para la economía global, debilita al dólar y fortalece las perspectivas para el peso mexicano.

James Salazar, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero, señaló que los mercados reaccionan favorablemente porque disminuye de forma significativa el riesgo de una interrupción prolongada del suministro energético mundial, uno de los principales factores de preocupación para los inversionistas.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, afirmó que el acuerdo contribuiría a disminuir las presiones inflacionarias y reduciría la probabilidad de nuevos aumentos en las tasas de interés de la Fed, un factor favorable para el peso mexicano. “Con el acuerdo de paz, las presiones inflacionarias disminuyen y también baja la probabilidad de incrementos en la tasa de interés de la Fed”.

Salazar sostuvo que la reducción de los riesgos energéticos también mejora las perspectivas de crecimiento económico mundial, al disminuir la probabilidad de que se materialicen los escenarios negativos que organismos internacionales habían comenzado a incorporar en sus pronósticos.

“La noticia favorece el apetito por riesgo, reduce la aversión global al riesgo y eso termina siendo positivo tanto para los mercados financieros como para la actividad económica”, dijo.

(El Financiero)

Impacto del acuerdo EU-Irán en México

Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, consideró que para México, el canal más relevante no es el tipo de cambio, que ya anticipó buena parte del movimiento, sino la presión sobre la inflación no subyacente.

“Un petróleo más barato se traduce en menores costos de transporte y logística, lo que reduce presiones inflacionarias y le abre espacio a Banxico para profundizar su ciclo de recortes en un entorno de menor presión de mercado en la parte corta de la curva”, abundó.

Este escenario también estará condicionado por la respuesta de la Reserva Federal, puesto que si la desinflación global que traería consigo el acuerdo le permite a la Fed tomar una postura más cautelosa, el margen de maniobra para Banxico se podría ampliar, añadió.