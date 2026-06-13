EU e Irán preparan firma virtual de acuerdo de paz; buscan reabrir el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán preparan firma virtual de acuerdo de paz; buscan reabrir el estrecho de Ormuz. (EFE/AFP)

Representantes de Estados Unidos e Irán sostendrán el domingo una reunión virtual junto con mediadores de Pakistán y Qatar para firmar electrónicamente un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz, informó este sábado el medio digital estadounidense Axios.

El llamado memorando de entendimiento extendería por otros 60 días el alto al fuego vigente desde abril y abriría la puerta a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, agregó el medio.

Fuentes estadounidenses y de los países mediadores citadas por Axios confirmaron que la firma se realizará de manera virtual por razones logísticas.

La rúbrica sería el resultado de casi tres meses de negociaciones entre la administración de Donald Trump y el régimen iraní, con la mediación de Pakistán, Qatar, Egipto y Turquía.

El acuerdo pondría fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán y podría contribuir a estabilizar los mercados energéticos, afectados por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, ruta por la que transitaba el 20 por ciento del petróleo mundial antes del conflicto.

Acuerdo de paz entre EU e Irán podría anunciarse en Francia

Trump viajará el lunes a Francia para participar en la cumbre del G7, donde espera reunirse con líderes de Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para abordar la situación en Irán.

Según fuentes estadounidenses, el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, también recibió una invitación, pero no acudirá por compromisos de agenda. En contraste, no se contempla la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Versiones sobre firma de acuerdo chocan

Trump anunció este sábado que el acuerdo se firmará el domingo y que “inmediatamente después” el estrecho de Ormuz “estará abierto para todos”. Pakistán también informó que la firma podría concretarse dentro de las próximas 24 horas.

En contraste, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará mañana.

“Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, declaró a una agencia de noticia iraní.

A la par reveló detalles sobre el entendimiento entre Estados Unidos e Irán, pues la discusión sobre el programa nuclear será una fase secundaria y podría llevar otros 60 días.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó la noche anterior que el acuerdo contempla dos partes.