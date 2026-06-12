EU promete reabrir Estrecho de Ormuz con o sin ayuda de Irán: ‘Restableceremos flujos por nuestra cuenta’

El cierre del Estrecho de Ormuz ha provocado una crisis en los precios del petróleo, que llegaron a superar los 120 dólares por barril en las últimas semanas.

Estados Unidos reabrirá por completo el Estrecho de Ormuz... con o sin la ayuda de Irán, advirtió el secretario de Energía durante el Bloomberg Energy Security Executive Briefing celebrado en Houston.

Según Chris Wright, aproximadamente 7 millones de barriles diarios de petróleo y combustible transitan por el Estrecho de Ormuz, lo que representa cerca de la mitad de los volúmenes que quedaron bloqueados al inicio de la guerra con Irán.

Al inicio de la guerra, a finales de febrero, cerca de 20 millones de barriles diarios de petróleo quedaron bloqueados cuando el Estrecho de Ormuz quedó prácticamente cerrado. Varios millones de barriles fueron desviados hacia puertos alternativos fuera del Golfo Pérsico, lo que dejó unos 14 millones de barriles atrapados, explicó Wright.

Eso representó “una gran interrupción del flujo”, afirmó. “Y simplemente vamos a restablecer los flujos por nuestra cuenta”.

El restablecimiento de 7 millones de barriles diarios “es una cifra superior a la que creo que la gente esperaba”, declaró Dan Pickering, director de inversiones de Pickering Energy Partners, durante la conferencia posterior a las declaraciones de Wright. Esto “ayuda a justificar unos precios que quizá han sido algo más bajos de lo que la gente anticipaba”.

¿Qué sabemos del acuerdo de paz entre EU e Irán?

Wright también afirmó que quiere ver “completamente llena” la Reserva Estratégica de Petróleo de EU, a la que se ha recurrido para amortiguar el impacto de las interrupciones relacionadas con la guerra. Asimismo, descartó cualquier tipo de prohibición a las exportaciones para reforzar el suministro energético nacional.

Tras meses de guerra y un alto el fuego inestable, EU e Irán podrían firmar un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz al margen de la cumbre de líderes mundiales del Grupo de los Siete (G7) de la próxima semana, informó Bloomberg más temprano en el día, citando a altos funcionarios.

Un alto funcionario iraní indicó durante la noche que es probable alcanzar un acuerdo, según señalaron un funcionario del G7 y un diplomático ajeno al grupo, quienes solicitaron no ser identificados debido a la sensibilidad de las conversaciones. La cumbre del G7 de este año se celebrará del 15 al 17 de junio.

Los precios del petróleo cayeron hasta un 5.1 por ciento, situándose por debajo de los 86 dólares por barril en Londres.

Wall Street gana ante posible acuerdo de EU con Irán

Las esperanzas de un avance diplomático que ponga fin a la guerra en Irán generan un alza en las acciones, ya que el fuerte debut de SpaceX también alimenta el optimismo de Wall Street.

El S&P 500 amplía el avance de esta semana. La compañía espacial de Elon Musk registra un crecimiento vertiginoso tras una salida a bolsa que batió récords.

El presidente Donald Trump dijo que cree que un acuerdo se podría firmar durante el fin de semana o el lunes 15 de junio, según una publicación de un reportero de Axios en X. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que el Memorando de Entendimiento de Islamabad “nunca ha estado tan cerca”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo en una publicación en X que se “ha alcanzado un texto final y consensuado del acuerdo de paz” y que su país está trabajando con ambas partes “para ultimar los próximos pasos”.