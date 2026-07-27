Papá de Gema Garoa muere un día antes de que ella entrara a ‘La Casa de los Famosos’: ‘La vida sigue’

Gema Garoa reveló detalles acerca de la muerte de su papá en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: lacasadelosfamososmexico)

Gema Garoa sorprendió a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 al revelar que su padre murió apenas un día antes de ingresar al reality. Con ello, la actriz confirmó los rumores que surgieron previo al estreno sobre una posible salida del proyecto debido al fallecimiento de su familiar.

Pese a la pérdida, la también participante sorpresa de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México decidió mantenerse en el programa y explicó las razones por las que aceptó formar parte de la cuarta temporada.

¿Qué dijo Gema Garoa sobre la muerte de su papá?

Gema Garoa compartió con el resto de los habitantes el difícil momento personal que atraviesa tras enterarse del fallecimiento de su padre, declaraciones que dio durante la gala de estreno de La Casa de los Famosos México.

“Debo contarles algo muy particular que pasó. Ayer le hablé a mi papá para decirle que iba a entrar al reality show y me enteré de que falleció. Entonces bueno, no pasa nada, la vida sigue”.

La actriz explicó que la relación entre ambos era distante, ya que apenas lo había conocido dos años atrás y nunca convivieron como padre e hija.

“Hace un tiempo murió mi mamá, apenas hace dos años conocí a mi papá (...) yo no tuve una convivencia con él de padre e hija. Es un momento feo en mi vida, pero igual estoy entrando aquí”.

Asimismo, pidió a sus compañeros que no la nominaran ni la expulsaran en las primeras semanas, ya que desea permanecer en el programa mientras enfrenta este proceso personal.

¿Quién es Gema Garoa, la habitante sorpresa de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Gema Garoa es una actriz que ha participado en diversas producciones de televisión en México y que se convirtió en la habitante sorpresa de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México.

Es originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas. Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA), donde se graduó en 2013 antes de iniciar su trayectoria en la televisión.

Sus primeros trabajos fueron en los programas unitarios Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe. Posteriormente debutó en las telenovelas con Pasión y poder y, desde entonces, ha participado en producciones como Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Cita a ciegas, Como tú no hay 2, Contigo sí, Eternamente amándonos, Fugitivas: En busca de la libertad y Hermanas, un amor compartido.

Aunque su nombre comenzó a sonar días antes del estreno del reality, fue hasta la gala inaugural cuando la producción confirmó oficialmente su ingreso.

Gema Garoa es una actriz que apareció en 'La Rosa de Guadalupe'. (Foto: lacasadelosfamosos)

Lista completa de participantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

La cuarta temporada del reality reúne a 18 habitantes confirmados:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani (cómplice del público)

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Gema Garoa

Luis Chaparro

Mariana Ochoa

Aunque Fede Vigevani es el habitante infiltrado en La Casa de los Famosos México. La Jefa explicó que no compite por el premio final. Su papel consiste en hacerse pasar por un habitante más mientras cumple misiones asignadas por el público sin que el resto de los participantes descubra su verdadera función dentro del reality.