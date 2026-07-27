ExDT de Ecuador, desmiente ‘tajantemente’ amenazas a sus jugadores en partido vs. México: ‘Jugaron mejor’

Sebastián Beccacece aseguró que México jugó mejor en el partido contra Ecuador en el Mundial 2026. (Foto: Xinhua)

El exentrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, rechazó las versiones que apuntaban a presuntas amenazas del crimen organizado contra sus jugadores antes del partido frente a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El estratega argentino, quien dirigió al combinado ecuatoriano durante el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, aseguró que nunca tuvo conocimiento de algún acto de intimidación hacia sus jugadores y atribuyó la derrota únicamente al desempeño de México.

“No, para nada, son situaciones que yo desmiento tajantemente desde mi conocimiento y mi capacidad para manejar información. Ya te digo, eso es totalmente falso”, declaró en entrevista para el medio Centro Digital.

Sebastián Beccacece fue el DT de Ecuador en el Mundial 2026. (Foto: Xinhua)

Beccacece, exentrenador de Ecuador, reconoció que México fue superior en el terreno de juego y consideró que el resultado no necesita explicaciones ajenas a lo ocurrido en la cancha.

“Fueron mejores que nosotros en ese primer tiempo, por eso perdimos, nos superaron futbolísticamente y convirtieron en dos ocasiones. Casi siempre es más fácil decir que se perdió ante un rival mejor y terminar el debate que generar situaciones de conspiración”.

Finalmente, el entrenador pidió tomar con cautela la información que circula en redes sociales.

“Se generan situaciones, pero sabemos que el 90% de las cosas que se informan son falsas. Eso es lo que yo siento”.

¿De dónde surgieron los rumores de amenazas del crimen organizado contra Ecuador?

La versión comenzó a circular después de que el periodista argentino Eduardo Feinmann asegurara durante una emisión de Radio Mitre que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa habrían intimidado a futbolistas de la Selección de Ecuador en el partido contra México.

Según el comunicador, los supuestos responsables se habrían comunicado con algunos jugadores y usado información relacionada con sus familiares tanto en su país como en México para presionarlos previo al encuentro mundialista.

“Está confirmado que hubo intimidaciones, se comunicaron con ellos con datos específicos de familiares en su país y en territorio mexicano (...) Esto fue para que perdieran después en el Azteca, un desastre (...) Es impresionante lo que son los narcos”.

Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas que respalden esas afirmaciones y tanto las autoridades mexicanas como el propio Sebastián Beccacece rechazaron esa versión.

México venció a Ecuador 2-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las presuntas amenazas contra Ecuador?

La presidenta Claudia Sheinbaum también negó los rumores y afirmó que le sorprendió la difusión de una versión que, a su juicio, buscó restar mérito al triunfo de la Selección Mexicana.

“Me llama la atención quienes estuvieron impulsando esa falsa noticia, primero haciendo menos el triunfo de la Selección Mexicana y luego difundiendo noticias absolutamente falsas”.

La mandataria señaló que las redes sociales facilitan la circulación de información sin verificar y sostuvo que algunos medios aprovechan ese entorno para difundir contenidos falsos con fines políticos.

“Algunos medios que hacen propaganda política con mentiras. Hay un vínculo internacional para afectar a los gobiernos del pueblo, debemos denunciar estas noticias falsas”.

Asimismo, aseguró que este tipo de versiones también afectan la imagen del país: “Yo dije la primera vez que ganó México, quien no nos quiere le va a ir mal. Andan difundiendo noticias de que fue amenazada la selección de Ecuador, es falso. Lo dice alguien que quiere que le vaya mal a nuestro país”.