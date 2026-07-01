‘No pudimos con la hazaña’: DT de Ecuador se suma a la ‘deshonrosa’ lista de entrenadores fuera del Mundial

Ecuador, con Sebastián Beccacece, llegó al Mundial 2026 con una racha de 19 partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, en el torneo sufrió dos caídas clave ante Costa de Marfil y México. [Fotografía. Xinhua]

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de la selección de Ecuador después de la derrota 2-0 frente a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Al concluir el partido, el técnico argentino confirmó su salida en conferencia de prensa, donde asumió la responsabilidad por la eliminación y reconoció la superioridad del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El estratega sudamericano señaló que su contrato concluía al finalizar la participación en la Copa del Mundo y admitió que no logró cumplir con el objetivo de firmar la mejor actuación en la historia del futbol ecuatoriano.

“No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era hacer nuestro mejor Mundial. Por eso, por la responsabilidad que conlleva, mi contrato finaliza una vez que terminó el Mundial”, señaló Beccacece.

A pesar de haber vencido a Alemania en la fase de grupos, la salida de Sebastián Beccacece del banquillo ecuatoriano lo convirtió en el séptimo entrenador que deja su cargo tras su participación en la Copa del Mundo.

Tras la derrota ante México, Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador. [Fotografía. Xinhua]

¿Qué dijo Sebastián Beccacece tras quedar eliminado del Mundial 2026?

El entrenador argentino confirmó que no continuará al frente de Ecuador y explicó que la eliminación marcó el final de su ciclo, el cual asumió en agosto de 2024. Reconoció que su equipo no estuvo a la altura en el momento clave del torneo, especialmente durante el primer tiempo ante México.

“El rival nos superó, nos superó en la mitad de cancha, nos superó en el juego. No presionamos bien, nos fuimos muy atrás; como le dije a los futbolistas, eso es también responsabilidad mía”, señaló Beccacece.

El técnico evitó poner excusas y descartó cualquier factor extradeportivo como influencia en el resultado, en alusión a la serenata realizada por aficionados mexicanos en el hotel de concentración de Ecuador previo al decisivo encuentro en el Estadio Ciudad de México.

“La verdad es que no tengo ningún tipo de quejas al respecto, porque no soy de enfocarme en eso. Siempre miro hacia adentro qué puedo hacer mejor; siento que el primer tiempo lo pudimos haber hecho mucho mejor y que, como conductor, tal vez no fui lo suficientemente contundente”, afirmó.

Pese a la derrota, destacó el trabajo de su equipo a lo largo del torneo. Consideró que Ecuador realizó una fase de grupos destacada y que un mal partido no puede borrar lo construido durante su gestión.

El equipo de Sebastián Beccacece llegó al Mundial 2026 con una racha de 19 partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, en el torneo sufrió dos caídas clave: ante Costa de Marfil en la primera jornada y frente a México en los dieciseisavos de final, resultados que marcaron su eliminación.

El técnico argentino defendió el legado de su proceso con Ecuador, al asegurar que deja una selección joven, con identidad y con un importante recambio generacional. Recordó que durante su ciclo debutaron 15 futbolistas y que Ecuador presentó una de las plantillas más jóvenes del Mundial.

“El legado lo han dejado los jugadores: ser la selección más joven del Mundial, hacer un recambio muy grande en todo el proceso clasificatorio, conseguir buenos resultados, definir una forma y una manera de cómo queremos transitar este camino y también lo que se ha ido despertando en el pueblo”, expresó.

¿Cómo fue el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026?

El partido entre México y Ecuador se disputó en el Estadio Ciudad de México, aunque tuvo que retrasarse una hora debido a la tormenta eléctrica registrada en la capital del país.

El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró su mejor versión del torneo en la primera parte, donde dominó el mediocampo y generó las oportunidades más claras, con Gilberto Mora y Roberto ‘El Piojo’ Alvarado como piezas clave en la creación de juego.

La gran figura del encuentro fue Julián Quiñones, quien abrió el marcador y después asistió a Raúl Jiménez para el segundo tanto, con el que México encaminó la victoria antes del descanso.

En la segunda mitad, Ecuador intentó reaccionar con mayor posesión del balón, pero careció de claridad en el último tercio y no logró descontar para meter presión en la eliminatoria.

El conjunto mexicano controló el ritmo del partido y aseguró el resultado que le permitió avanzar a los octavos de final, donde enfrentará a Inglaterra el próximo 5 de julio en el Coloso de Santa Úrsula.

Ecuador fue ampliamente dominado por México en el primer tiempo de 16avos de final [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué entrenadores perdieron su puesto durante el Mundial 2026?

La salida de Sebastián Beccacece del conjunto ecuatoriano se sumó a la lista de entrenadores que dejaron su cargo durante el Mundial 2026. Hasta el momento, siete técnicos han sido destituidos o han dejado su puesto tras su participación en el torneo.

Ronald Koeman renunció a la selección de Países Bajos tras quedar eliminado en dieciseisavos de final ante Marruecos en tanda de penales. La escuadra neerlandesa era una de las favoritas a ganar el Mundial 2026.

Marcelo Bielsa dejó su puesto como entrenador de Uruguay luego de la eliminación en fase de grupos a manos de España, en uno de los fracasos más relevantes del torneo.

Otro de los entrenadores que dijeron adiós tras el torneo fue Hong Myung-bo, quien presentó su renuncia luego de la eliminación de Corea del Sur en la primera ronda, tras caer ante Sudáfrica y no clasificarse como uno de los mejores terceros lugares.

Una de las salidas más peculiares fue la de Sabri Lamouchi, quien fue cesado como entrenador de Túnez tras la goleada de 5-1 sufrida ante Suecia en el debut mundialista. Su lugar lo ocupó Hervé Renard.

Otros entrenadores que dejaron sus cargos fueron Steve Clarke, quien dimitió después de que Escocia quedara fuera en la fase de grupos, y Miroslav Koubek, quien dejó el cargo de mutuo acuerdo tras la eliminación de República Checa.