México vs. Costa Rica EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Concacaf Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 vuelve a la actividad este lunes con un partido clave frente a Costa Rica en la segunda jornada del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, certamen que se disputa en Puebla y que reúne a las 12 mejores selecciones juveniles de la región.

Después de comenzar el torneo con victorias, mexicanos y costarricenses llegan empatados con tres puntos al Grupo B. El conjunto dirigido por Álex Diego ocupa el primer lugar gracias a una mejor diferencia de goles, por lo que el encuentro puede marcar el rumbo de ambos equipos rumbo a la fase eliminatoria.

Además del campeonato, el torneo reparte boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

México Sub-20 vs. Costa Rica: Fecha, hora, sede y canal para ver EN DIRECTO

La segunda jornada del Grupo B enfrenta a dos selecciones que iniciaron el torneo con triunfo.

Partido: Costa Rica vs. México

Costa Rica vs. México Fecha: Lunes 27 de julio de 2026

Lunes 27 de julio de 2026 Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

20:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Cobertura EN VIVO: El Financiero Deportes

¿Cómo llegan México y Costa Rica al partido de la Sub-20?

México disputa el torneo como anfitrión, campeón defensor y la selección con más títulos en la historia del Campeonato Sub-20 de Concacaf, con 14 campeonatos.

El Tri también busca conquistar campeonatos consecutivos por segunda ocasión bajo el formato actual y conseguir su 18.ª clasificación al Mundial Sub-20, la mayor cifra entre las selecciones de la Concacaf.

México debutó con una victoria por 3-0 sobre Antigua y Barbuda. Hugo Camberos abrió el marcador desde el punto penal, Francisco Valenzuela amplió la ventaja tras una asistencia del propio Camberos y Santiago Sandoval anotó el tercero en el tiempo añadido de la primera mitad.

Aunque el conjunto dirigido por Álex Diego dominó el encuentro, dejó escapar oportunidades para ampliar el marcador. Cristian Inda estrelló un disparo en el poste, Luis Gómez falló una ocasión clara y Diego Ramírez también impactó el balón en el poste en la recta final. En tiempo agregado, el portero Sebastián Liceaga evitó el descuento con una atajada ante un remate de Sedique Adams.

Costa Rica, en tanto, venció 1-0 a Guatemala en un partido que se resolvió en el minuto 78 con un disparo de media distancia de Keyner Hernández, quien ingresó de cambio.

Los costarricenses aprovecharon la superioridad numérica tras la expulsión del guatemalteco Emir Ponciano al minuto 30 y sumaron sus primeros tres puntos del torneo.

Costa Rica disputa su 23.ª participación en el Campeonato Sub-20 de Concacaf y busca conquistar su tercer título, después de los obtenidos en 1988 y 2009.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Concacaf Sub-20?

México ocupa el liderato del Grupo B por una mejor diferencia de goles respecto a Costa Rica.

¿Cuándo juega de nuevo México Sub-20?

Después del duelo ante Costa Rica, la Selección Mexicana cerrará la fase de grupos frente a Guatemala.

Partido: México vs. Guatemala

México vs. Guatemala Fecha: Jueves 30 de julio de 2026

Jueves 30 de julio de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

El Campeonato Sub-20 de Concacaf se disputa del 24 de julio al 9 de agosto. Los cuatro semifinalistas obtendrán un boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. Además, el campeón clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que otros cuatro equipos conseguirán un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Con información de EFE y Concacaf.