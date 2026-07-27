Ventas por Mundial 2026 ayudan a Coca Cola a lidiar con ‘bajón del gas’ del IEPS: Llegan a 76 mil mdp

El Gobierno de México aumentó el IEPS de los refrescos para 2026. La recaudación de ese impuesto será acumulada en un fondo especial.

Las ventas de Coca-Cola Femsa crecieron 4.7 por ciento anual en el segundo trimestre de 2026 al sumar 76 mil 318 millones de pesos, impulsadas por el consumo que trajo el Mundial 2026.

Coca-Cola Femsa contrarrestó así el aumento del IEPS a los refrescos y efectos desfavorables del tipo de cambio, esto de acuerdo con su informe trimestral.

“Nuestra estrategia de asequibilidad, segmentación y una disciplinada ejecución comercial nos permitieron fortalecer nuestra posición competitiva. También capitalizamos la Copa Mundial de la FIFA, fortaleciendo las marcas y reforzando nuestra conexión con los consumidores”, señaló Ian Craig, director general de Coca-Cola Femsa.

Los ingresos de la compañía en la región México y Centroamérica fueron de 45 mil 450 millones de pesos, lo que significó un aumento de 0.3 por ciento, mientras que el volumen se elevó 1.4 por ciento, de acuerdo con datos del reporte trimestral enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En Sudamérica, las ventas de Coca-Cola Femsa se ‘dispararon’ 11 por ciento, lo que se tradujo en 30 mil 868 millones de pesos.

Entre abril y junio pasado, el flujo operativo de Coca-Cola Femsa tuvo un aumento de 12.1 por ciento a 15 mil millones de pesos; en tanto que la utilidad neta fue de 6 mil 211 millones, lo que implicó un alza anual de 16.9 por ciento.

“De cara a la segunda mitad del año, mantenemos nuestro enfoque en adaptarnos a un entorno de consumo en constante evolución, acelerar nuestra transformación digital y aprovechar nuestras capacidades de gestión de ingresos”, señaló Ian Craig.

El directivo agregó que las iniciativas planteadas, en conjunto con una ejecución disciplinada y los beneficios que trae consigo la diversificación geográfica, permitirán afrontar los desafíos de corto plazo mientras continuamos generando crecimiento sostenible de largo plazo.

¿Qué cambio hizo Coca-Cola por el alza al IEPS de refrescos?

Acordó reducir en 30 por ciento el total de las calorías de sus presentaciones más grandes, anunció Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, en octubre de 2025.

El directivo dijo que la meta es que en año (es decir, para octubre de 2026) 70 por ciento de las bebidas producidas en México ya cumplan con esa reducción de calorías.

Campa Cifrían también anunció que Coca-Cola reduciría la diferencia de precio entre las presentaciones normales y sin calorías para beneficio de lso consumidores.

“Nuestro objetivo es claro: Que las bebidas sin calorías tengan un precio menor que las equivalentes con calorías”, detalló.