Javier Milei acusa a México y Brasil de financiar campaña contra Argentina durante Mundial 2026

¿Existió una campaña anti-Argentina durante el Mundial 2026? Para el presidente Javier Milei sí, y México, Brasil y el Partido Demócrata de Estados Unidos fueron los responsables.

Sin ningún tipo de prueba, el mandatario argentino declaró que los responsables de ‘ataques’ contra Argentina son “las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen, porque si usted comienza a demostrar que corriendo el Estado, corriendo a los parásitos estos, la economía progresa y la gente está mejor, y tienen un problema enorme”.

Esas fueron las razones por las cuales, según Milei, los “atacan”, y “esta basura es lo que viene de cara a las elecciones, noticias falsas, noticias operadas. Nos tenemos que preparar para esto, no se dejen engañar, porque van a venir haciéndose los buenos para meterles la mano en el bolsillo”, declaró a Radio Mitre.

Los comentarios de Milei vienen luego de su visita a Brasil, donde insultó al presidente Lula da Silva, además de un par de meses después del escándalo del Hondurasgate, una acusación de conspiración entre políticos de Israel, Argentina, Estados Unidos y Honduras para desestabilizar democracias progresistas en Latinoamérica.

Dicha red de Hondurasgate se dio a conocer con una llamada filtrada entre el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump, y el propio Javier Milei, quien habría colaborado con 350 mil dólares para una célula informativa en Estados Unidos para difundir información contra gobiernos de izquierda en México, Colombia y Brasil.

Milei atribuye la mayoría de la campaña anti-Argentina a Brasil

Javier Milei acusó este domingo al Gobierno de Brasil de financiar una campaña contra Argentina desplegada en redes sociales durante el Mundial 2026, horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llamara a consultas a su embajador en Argentina por las ofensas que el mandatario profirió el sábado contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? El Gobierno de Brasil, el 25 por ciento de los recursos salió de ahí”, denunció Milei en entrevista con Radio Mitre.

El presidente se refirió a una serie de críticas contra Argentina desplegadas en redes sociales, desde la supuesta ayuda en los arbitrajes durante el Mundial 2026, hasta el apoyo de referentes del Gobierno israelí a la selección, incluyendo la acusación de que Argentina es un país racista.

“Hoy Argentina es un emblema de la libertad, por eso todo el ataque mediático que hubo, porque estamos siendo el faro de Occidente, (...) estamos poniendo en jaque las políticas de estos chorros (ladrones) que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente de bien”, manifestó el mandatario.

Las declaraciones de Milei se produjeron horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamara a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, por los insultos pronunciados el sábado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la proclamación de la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, para los comicios de octubre.

Durante su intervención en la convención del Partido Liberal (PL), Milei arremetió contra el mandatario brasileño, al que acusó de “ladrón” y de “diseminar el socialismo” en América Latina, así como de llevar a Brasil hacia una crisis fiscal.

Milei viajó a Brasil para apoyar a su amigo y aliado Flávio Bolsonaro, en momentos en que ha perdido fuerza en los sondeos frente al actual mandatario, su principal rival y quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

Con información de EFE y Radio Mitre.