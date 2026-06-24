¿Morena ‘siente pasos en la azotea’? Monreal culpa a EU de avance de la ultraderecha en Latinoamérica

Ricardo Monreal reconoció el avance de la ultraderecha en Latinoamérica, con cada vez más presencia.

Ricardo Monreal admitió que el ‘péndulo político’ en América Latina ha cambiado, y reconoció el avance de la ultraderecha en Argentina, Bolivia, Chile, y más recientemente en Perú y Colombia, aunque señaló que Estados Unidos es el culpable de los cambios en los gobiernos.

Al ser cuestionado sobre qué tanto tiene que ver Estados Unidos en la llegada de gobiernos de ultraderecha, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que tiene “todo” que ver.

“La influencia del imperio de la ultraderecha es enorme, y si tiene una enorme influencia en estos estados nacionales”, declaró Monreal a medios de comunicación.

Los comentarios de Monreal tienen que ver con los recientes triunfos de Keiko Fujimori en Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia, funcionarios que se han pronunciado en contra de los gobiernos de izquierda y a favor de gobiernos conservadores como Estados Unidos e Israel.

¿Hay miedo en Morena de que la ultraderecha gane en México?

Ricardo Monreal aseguró que él no tiene miedo del avance de la ultraderecha en Latinoamérica, a un año de las elecciones de 2027 y a cuatro de las elecciones presidenciales de 2030.

“Yo no tengo miedo, ningún temor, solo le tengo temor a dios, pero a Estados Unidos no”, reiteró Monreal.

Ricardo Monreal fue el promotor de la reforma con la que se pueden anular elecciones en caso de intervención extranjera, aprobada a inicios de junio en el Congreso.

Con ello, aseguró que “ya hay vacuna” en caso de que Estados Unidos o cualquier otro país ‘meta mano’ en las elecciones, considerando incluso comentarios de Donald Trump, quien reconoció públicamente su apoyo a Jorge Kast y a Abelardo de la Espriella desde antes de las elecciones en sus países.

Además, insistió que la reforma no era pensada ante la presunta injerencia de Estados Unidos en las elecciones latinoamericanas, sino que era una medida preventiva, y ante la insistencia de los medios de comunicación, insistió que no hay temor ni se están blindando desde el poder.

Finalmente, confió en que las fuerzas progresistas se mantendrán en el poder en México, ya que, según él, hay mucho trabajo de fondo, y no le preocupa si el país se queda como el único ‘de izquierda’ en Latinoamérica.