Monreal crítica amenaza de intervención del vicepresidente de EU: ‘El señor Vance no conoce México’

En la imagen, Ricardo Monreal, diputado y coordinador de Morena, quien señaló que es inadmisible la amenaza de intervención de Vance (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, recriminó las afirmaciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y afirmó que “el señor Vance no conoce México, es inadmisible su amenaza y no es posible una intervención militar”.

En respuesta a las declaraciones del funcionario a la televisora N+ Univisión, en el sentido de que “tomaremos acción militar si es necesario para proteger a la población estadounidense”, Monreal consideró que “concretarla sería prácticamente un despropósito mundial”.

En una entrevista en el Palacio Legislativo, el morenista explicó que “no es posible una intervención militar”, porque “tenemos una Constitución y tenemos un Himno Nacional, que en cada México un hijo te dio Dios (sic), parafraseando a nuestro Himno Nacional”.

Además, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja estimó que “no creo que se atrevan, aunque sea muy poderoso este país, a invadir a México militarmente”.

“No creo que haya mexicano bien nacido que acepte que la invasión militar sea una alternativa.

“No, yo creo que la única alternativa que México ofrece es acuerdos bilaterales, cooperación, coordinación y combate al crimen organizado de manera conjunta, con inteligencia, información y eficacia. En eso estamos dispuestos y con eso vamos a caminar permanentemente”, planteó el diputado.

Declaraciones de JD Vance son un amago

Monreal consideró que Vance “no ayuda a construir un ambiente racional. Este tipo de declaraciones no ayuda a tener un entendimiento recíproco y tampoco a que caminen las naciones sin sobresaltos”.

“Es un amago, es un despropósito y sería contraproducente”, remató ante las declaraciones de que Estados Unidos “debe reservarse el derecho” de tomar acciones militares en territorio mexicano.

Por otra parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, rechazó las críticas de Donald Trump en el sentido de que “los cárteles gobiernan México”, que el país “ha perdido el control” de su territorio y que la presidenta Claudia Sheinbaum es “una mujer muy asustada”.

“No es así, yo veo a una presidenta muy firme que ha estado al frente en esta administración trabajando a favor de la seguridad”, afirmó la senadora, y enfatizó que “es una presidenta muy valiente, con gran temple y comprometida con las mejores causas. Yo no veo a una presidenta que esté asustada”.

En ese sentido, Castillo aseguró que también el Poder Legislativo ha aportado al combate al crimen, a través del reforzamiento del “andamiaje jurídico-legal para fortalecer la seguridad de nuestro país, así como para establecer una mejor coordinación e investigación en esa materia”.