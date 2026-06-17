Trump insiste que cárteles gobiernan a México en discurso del G7: ‘Es triste’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que México es gobernado por cárteles de la droga, en su discurso desde la Cumbre del Grupo de los 7 (G7).

“México perdió el control del país, los cárteles gobiernan México, es triste”, apuntó desde Evián, Francia, y añadió que si bien la presidenta Claudia Sheinbaum es una buena persona, es una “mujer muy asustada”.

Trump ha insistido en varias declaraciones públicas sobre que los cárteles son los que gobiernan a México, en eventos en la Casa Blanca y otros sitios. Asimismo, el gobierno estadounidense ha presionado a México y ha lanzado exhortos para solicitar que se dé “un paso adelante” contra los grupos criminales, para que EU “no tenga que intervenir”.

Dicho argumento ha sido utilizado por Trump desde que comenzó su administración, en enero de 2025. Desde entonces, Sheinbaum respondió que es falso que sean los cárteles los que gobiernan.

Trump aseguró también que le ofreció a Sheinbaum enviar al Ejército estadounidense a territorio nacional para combatir a grupos del narco.

Al entrar tarde a la sesión del día en la cumbre del G7, la primera frase de Trump fue “Yo soy el jefe”. Los presentes rieron y Trump sonrió. Tras intercambiar saludos cordiales con él, el presidente francés Emmanuel Macron dio inicio a la sesión.

Trump aplaudió a Macron al comienzo de la sesión del G7 sobre desequilibrios económicos mundiales, diciendo que el presidente francés lo está haciendo “de maravilla” y elogiando la organización de la cumbre de Evian, según informó un diplomático informado sobre las conversaciones.

Un alto funcionario diplomático francés describió posteriormente la reunión de Evian como «la mejor del G7» en años, destacando la calidad de los intercambios informales entre los líderes. El funcionario afirmó que esas conversaciones contribuyeron a obtener el respaldo de todos los miembros del G7, incluido Trump, para una declaración conjunta sobre cuestiones geopolíticas clave, como Oriente Medio y Ucrania.

¿Trump quiere a Putin en el G7?

Tras reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente Trump declaró a los periodistas que estaba teniendo “magníficas reuniones” con un “grupo de personas que antes formaban parte del G8”.

“Ahora es el G7. No sé si fue un buen acuerdo o no”, comentó Trump.

Trump ya había dicho anteriormente que la expulsión de Rusia del G8 en 2014, tras la anexión de Crimea, fue un “error”.

Trump pide a Rusia y China la desnuclearización

Trump, optimista ante la posibilidad de que Irán renuncie al arma atómica tras el reciente acuerdo bilateral, aprovechó este miércoles el final de la cumbre del G7 para pedir a China y Rusia que se sumen a otro acuerdo de desnuclearización, subrayando que no es necesario que haya armas “como para poder destruir el mundo 300 veces”.

“No necesitamos ser capaces de destruir el mundo 300 veces, es terrible. Si pudiéramos lograr un acuerdo de desnuclearización me encantaría”, señaló en su rueda de prensa al término de la cumbre en la ciudad francesa de Évian.

Aseguró en ese sentido que una de las otras dos potencias está más dispuesta a tal acuerdo que la otra, pero no quiso especificar cuál.

Con información de EFE y AP.