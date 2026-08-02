Detienen a Alfonso ‘N’, ‘Poncho’ o ‘Quiringua’, jefe del grupo delictivo ‘Los Reyes’

Derivado de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, con jurisdicción en el estado de Michoacán, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con elementos de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, realizaron una operación de precisión en la localidad de Imbarácuaro en el municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán, en la que se logró la detención de Alfonso ‘N’, ‘Poncho’ o ‘Quiringua’, en compañía de dos personas más.

Alfonso ‘N’, ‘Poncho’ o ‘Quiringua’, es jefe del ‘Cártel de los Reyes’ perteneciente a Cárteles Unidos, con presencia en los municipios de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos, Michoacán, se le vincula con los delitos de robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico; es colaborador cercano de Juan José ‘N’, ‘El Abuelo’, jefe del ‘Cártel de Tepalcatepec’, y es responsable de los ataques a personal militar con drones el 19 de enero de 2025 en Cotija y el 15 de junio y 1 de julio del presente año en Tingüindín y Jacona, Michoacán, respectivamente; al momento de su detención se les aseguró droga, armamento y municiones diversas.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de E.U.A. (HSI por sus siglas en inglés) tiene una investigación contra el detenido por delitos relacionados con narcotráfico, ofreciendo 5 millones de dólares a quien proporcionara información conducente a su arresto.

Cabe hacer mención que, posterior a su detención se registraron 6 bloqueos carreteros para impedir el traslado de los detenidos, los cuales fueron desactivados por la reacción de autoridades civiles y militares, lográndose liberar las vías de comunicación.

Los detenidos y lo asegurado fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puestos a disposición de la Fiscalía General de República, con sede en la Ciudad de México, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.