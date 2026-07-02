EU acusa al hijo y sobrino de ‘El Abuelo’, líder de Cárteles Unidos, por narcotráfico y otros dos cargos

Estados Unidos presenta cargos contra el hijo y el sobrino de ‘El Abuelo’, presunto líder de Cárteles Unidos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Department of Justice)

La familia de Juan José Farías Álvarez, ‘El Abuelo’, permanece bajo la mira de las autoridades de Estados Unidos. Juan José Farías Mendoza, alias ‘Juanjo’, e Israel Vega Farías, conocido como ‘Papo’, hijo y sobrino del presunto líder de Cárteles Unidos, enfrentan una acusación por tres delitos federales.

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó la acusación contra ambos, a quienes identifica como presuntos integrantes de alto rango de Cárteles Unidos.

Los cargos incluyen conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina con el propósito de importarla a Estados Unidos; brindar apoyo a una organización terrorista extranjera; y usar, portar y poseer armas de fuego, desde ametralladoras hasta artefactos explosivos.

El gobierno de Estados Unidos atribuye a Cárteles Unidos la producción de metanfetamina mediante una red de distribución con capacidad para introducir droga a distintas regiones del mundo, entre ellas Estados Unidos, Europa y Australia.

“Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías están acusados de traficar enormes cantidades de metanfetamina a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Desde febrero de 2025, Cárteles Unidos integra la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por el gobierno de Donald Trump.

La Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que continuará con las acciones para “identificar e investigar a los líderes de los cárteles y sus redes, dondequiera que operen”.

¿Quién es ‘El Abuelo’ y dónde opera Cárteles Unidos?

El gobierno de Estados Unidos sostiene que Cárteles Unidos constituye una alianza integrada por distintos grupos delictivos con presencia en Michoacán, entre ellos el Cártel de Tepalcatepec, ‘Los Viagras’, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y ‘Los Caballeros Templarios’.

En sus orígenes, la alianza surgió con el objetivo de enfrentar a ‘Los Zetas’, una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor adiestramiento militar que operó en México.

Las autoridades estadounidenses identifican a Juan José Farías Álvarez, ‘El Abuelo’, como líder de Cárteles Unidos y le atribuyen el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita su captura.

Las autoridades lo detuvieron en mayo de 2018; sin embargo, Juan José Farías Álvarez recuperó su libertad cuatro días después.

Un juez del Centro de Justicia con sede en Almoloya de Juárez determinó no vincularlo a proceso al considerar ilegal su detención.

Posteriormente, ‘El Abuelo’ regresó a Tepalcatepec, Michoacán, de donde es originario. Habitantes del municipio lo recibieron con mariachis y muestras de apoyo para celebrar su liberación.