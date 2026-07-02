Clima fresco en Nuevo León este viernes 3 de julio: Prevén temperaturas cálidas y cielo despejado

Las condiciones atmosféricas serán estables, con cielos completamente despejados durante la mayor parte del día. (Foto: Cuartoscuro)

Este viernes 3 de julio, el clima en Nuevo León presentará cielos despejados y ambiente cálido en la Zona Metropolitana de Monterrey.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa temperaturas máximas de hasta 38°C y mínimas de 17°C, sin expectativa de lluvias.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este viernes?

En Monterrey, las temperaturas mínimas serán de 18.7°C y las máximas de 33.3°C, con viento de 8 km/h y cielo despejado. San Pedro Garza García registrará mínimas de 17.7°C y máximas de 31.3°C, con condiciones similares y viento de 8 km/h.

Por su parte, Guadalupe tendrá mínimas de 19.7°C y máximas de 34.7°C, con viento de 9 km/h. En Apodaca, se prevén mínimas de 21.0°C y máximas de 37.7°C, con viento de 14 km/h. Todas las ciudades mantendrán un cielo despejado.

¿Hay probabilidad de lluvias en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Para este viernes 3 de julio, el pronóstico de clima indica que no hay probabilidad de lluvias significativas en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Las condiciones atmosféricas serán estables, con cielos completamente despejados durante la mayor parte del día.

El viento predominará del este con velocidades moderadas. Monterrey y San Pedro Garza García experimentarán vientos de 8 km/h, mientras que en Guadalupe será de 9 km/h. Apodaca registrará los vientos más fuertes, de 14 km/h. No se esperan nubes importantes.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo será el clima en Nuevo León durante el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Viernes 3 de julio: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 10 km/h.

Sábado 4 de julio: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Domingo 5 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un ligero aumento en la nubosidad.

El sábado se presentará medio nublado, mientras que el domingo ya se espera un cielo completamente nublado.

Las temperaturas se mantendrán cálidas, aunque con un leve descenso hacia el final del periodo.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León este viernes?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada y beber abundantes líquidos.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, es crucial para prevenir golpes de calor.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son medidas preventivas esenciales.

También es importante prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo. El clima cálido requiere precauciones.

¿Qué indican las autoridades sobre el clima en Nuevo León?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la fuente principal de esta información, junto con Protección Civil de Nuevo León.

Se recomienda a la ciudadanía consultar sus canales oficiales para cualquier actualización relevante sobre las condiciones climáticas en la región.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.