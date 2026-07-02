De Hogwarts a CU: Kane e Inglaterra entrenarán en Cantera de Pumas previo a partido vs. México

La selección de Inglaterra ya tiene definido su plan de trabajo para el partido contra México en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel entrenará el sábado 4 de julio en la Cantera de Pumas, complejo deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, antes del encuentro programado para el domingo en el Estadio Ciudad de México.

Luis Raúl González, presidente de Pumas, confirmó que las instalaciones del club universitario fueron elegidas por la selección inglesa para realizar su última práctica antes del partido.

“Efectivamente entrenará aquí la selección inglesa, porque lo haremos, lo sabemos con ustedes. De acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, pues fue seleccionada y efectivamente se confirma”, declaró el directivo durante una conferencia de prensa.

¿Cuál será el itinerario de Inglaterra antes del partido contra México?

De acuerdo con Fox Sports México, la logística oficial del equipo inglés contempla:

Jueves 2 de julio: entrenamiento en Swope Soccer Village, en Kansas City, con acceso de 15 minutos para los medios.

entrenamiento en Swope Soccer Village, en Kansas City, con acceso de 15 minutos para los medios. Viernes 3 de julio: zona mixta con la prensa y viaje hacia la Ciudad de México, con llegada prevista por la noche.

zona mixta con la prensa y viaje hacia la Ciudad de México, con llegada prevista por la noche. Sábado 4 de julio: entrenamiento en la Cantera de Pumas , abierto a la prensa desde las 16:00 horas, seguido por la conferencia oficial a las 18:00 horas.

entrenamiento en la , abierto a la prensa desde las 16:00 horas, seguido por la conferencia oficial a las 18:00 horas. Domingo 5 de julio: partido de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

La decisión de mantener un itinerario controlado antes del encuentro también llega después de los incidentes registrados con la 'serenata’ a la selección de Ecuador durante la fase anterior.

Tuchel teme la altitud del Azteca, el estadio donde Maradona enterró a Inglaterra en 1986. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Previo al partido entre México y Ecuador, aficionados mexicanos acudieron a las inmediaciones del hotel de concentración del conjunto sudamericano para realizar una serenata durante la madrugada. Posteriormente, la Federación Ecuatoriana de Futbol presentó una queja formal al considerar que se trató de una “actitud antideportiva”.

La altitud de la Ciudad de México forma parte de la preparación inglesa

Desde antes de viajar a territorio mexicano, Thomas Tuchel reconoció que la altitud será uno de los factores que deberá afrontar su selección.

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello”, afirmó el entrenador.

El estratega también señaló que todavía no había pensado en jugar en el estadio de la capital mexicana inmediatamente después de clasificar frente a República Democrática del Congo.

“Todavía no. Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca”.

Aunque evitó profundizar sobre el antecedente histórico del Mundial de 1986, el inmueble volverá a recibir un partido entre ambas selecciones con un boleto a los cuartos de final en disputa.

Harry Kane llegará como la principal referencia ofensiva de Inglaterra

La selección inglesa avanzó a los octavos de final tras vencer 2-1 a República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane.

Después del encuentro, el capitán inglés explicó el trabajo que realiza para mantenerse en condiciones competitivas.

“Por eso haces todo el trabajo entre bambalinas; ya sabes, las cosas que ustedes no ven cuando entrenamos, cuando estamos en casa recuperándonos, haciendo baños de hielo, tratamiento, todos los pequeños detalles que te permiten mantenerte de forma constante al más alto nivel durante el mayor tiempo posible”.

Con esos dos goles, Kane llegó a 13 anotaciones en Copas del Mundo y amplió su registro como máximo goleador de Inglaterra en la historia del torneo.

Tuchel también descartó la posibilidad de afrontar partidos sin su delantero: “Si hubieran pasado unos minutos más sin que lográramos el empate, sin duda habríamos dado entrada a un segundo delantero. Por supuesto, existe la idea de utilizar a Ollie o a Ivan, pero el plan no es jugar sin Harry”.

Kane rescató a Inglaterra en una trabajada victoria ante RD Congo. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

México e Inglaterra definirán al clasificado a los cuartos de final

El partido entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México y entregará un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

El vencedor de la eliminatoria enfrentará al ganador del duelo entre Brasil y Noruega.

La transmisión va por Azteca 7, Canal 5, VIX, también puedes seguir el minuto a minuto de El Financiero Deportes.

Con información de EFE.