Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 2 de julio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 2 de julio. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 2 de julio desde Palacio Nacional.

En esta conferencia, la mandataria podría referirse a la negativa de Estados Unidos para ampliar el T-MEC por 16 años y la etapa de revisiones periódicas que se realizarán por la próxima década.

Sigue la conferencia matutina minuto a minuto a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 1 de julio?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de tres aficionados que asistieron a los festejos por la victoria de México sobre Ecuador.

Adelantó que se contemplan medidas de seguridad adicionales para el próximo partido, el domingo 5 de julio, entre México vs. Inglaterra, ya que cada encuentro sumó la convocatoria de aficionados en el Ángel de la Independencia.

La mandataria recordó que la conversación que tuvieron los representantes de cada gobierno del T-MEC no le ponía fin al acuerdo comercial. Sugirió que dentro de los próximos años es posible que se decida extender por 16 años el tratado.

Se refirió a las sanciones por el gobierno de Estados Unidos contra personas y empresas mexicanas por la presunta red de huachicol fiscal que opera en ambas naciones. Afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera ya investigaba a estas personas.